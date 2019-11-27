Павел Табаков заступился за Кристину Асмус и рассказал, как снимаются эротические сцены

Источник материала: Tut.by

История вокруг Кристины Асмус, а точнее ее откровенной постельной сцены в недавно вышедшем фильме «Текст», продолжается. На сей раз российский актер театра и кино Павел Табаков рассказал YouTube-каналу Mash, как снимают постельные сцены в кино, пишет lenta.ru.





24-летний Сын Олега Табакова признался, что и сам участвовал в таких эпизодах больше 15 раз. Впервые ему пришлось сниматься в откровенной сцене в 17 лет во время работы над картиной «Орлеан». Табаков пояснил, что это обычная часть актерской профессии, однако о ней всегда договариваются заранее. Все детали, по его словам, заранее указываются в раскадровке, но российские режиссеры часто игнорируют эту часть работы.

«К моменту, когда в кадре нужно раздеться, на площадке остается минимум людей. Но даже в этом случае некоторые не готовы в кадре показать некоторые части своего тела. И здесь мы подходим к первой и самой очевидной уловке — дублеры», — рассказал артист.

Он отметил, что существуют также специальные приспособления, которые надевают на тело. «У мужчин это специальный носок. Это небольшой чехол, который надевается на гениталии. У женщин — особые прокладки. А если сцена совсем откровенная, то на помощь приходит компьютерная графика», — пояснил актер. Табаков добавил, что также существуют протезы, белье телесного цвета и накладные соски.

«Это не порно. Мы не спим с чужими женами и мужьями», — подчеркнул артист. Он посоветовал зрителям идти на фильм «Текст», а тем, кто критикует сыгравшую в нем актрису Кристину Асмус, напомнил, что правдоподобный секс на экране — признак качественного кино.

Наомним, в начале ноября Асмус расплакалась в эфире , рассказывая о травле, которой подверглась из-за роли в этой киноленте. При этом муж — Гарик Харламов — Кристину полностью поддержал.