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Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах

28.11.2019 15:29 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

27 ноября в городском Доме культуры состоялся вечер отдыха для людей пожилого возраста «Как молоды мы были». О том, как это было смотрите в фоторепортаже.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
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27 ноября в городском Доме культуры состоялся вечер отдыха для людей пожилого возраста «Как молоды мы были». О том, как
 
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