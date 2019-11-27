27 ноября в городском Доме культуры состоялся вечер отдыха для людей пожилого возраста «Как молоды мы были». О том, как это было смотрите в фоторепортаже.
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Хиты прошлого и чай с конфеткой: вечер отдыха для людей пожилого возраста прошел в Ганцевичах
28.11.2019 15:29 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
27 ноября в городском Доме культуры состоялся вечер отдыха для людей пожилого возраста «Как молоды мы были». О том, как это было смотрите в фоторепортаже.
ФОТОРЕПОРТАЖ
(Visited 2 times, 2 visits today)
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27 ноября в городском Доме культуры состоялся вечер отдыха для людей пожилого возраста «Как молоды мы были». О том, как
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