Школа активного гражданина: разговор о главном

Источник материала: Вороновская газета









Единый день информирования в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» прошел 28 ноября для учащихся 8-11 классов Радунской школы. Тема разговора — «Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали это вместе».

Участие в едином дне информирования принял Андрей Андреевич Карпович, заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета.

На ШАГе 1 «Мы узнаём» учащиеся просмотрели видеоролики, подготовленные Агентством телевизионных новостей Белтелерадиокомпании в рамках специального проекта «Мы сделали это вместе».

На ШАГе 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» члены Молодёжного парламента при Вороновском районном совете депутатов Максим Люленко, Илья Свечко, Александра Адамонис организовали обсуждение проблемных вопросов. В ходе открытого диалога в фокусе обсуждения участников были суверенитет, независимость государства, масштабные социальные объекты, значимые промышленные объекты, гражданская позиция, гражданская активность молодежи.

Андрей Андреевич Карпович аргументированно объяснил, почему обретение суверенитета и независимости является важнейшим достижением для нашей страны, рассказал об успехах, которые за годы независимости Республики Беларусь достиг Вороновский район.











По материалам Радунской СШ.