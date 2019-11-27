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Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)

28.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)

Их называют слабым полом, а они идут в политику. Где же место женщины: на кухне или за столом руководителя. Эти и ряд других важных тем обсудили на международном форуме женщин-лидеров, который прошел в нашем городе.

Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)
 
Площадкой мероприятия стал Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Обсудить насущные вопросы и проблемы собрались 90 активных представительниц прекрасного пола из Беларуси, Финляндии, Франции, Словении, Швеции, Сербии, Кыргызстана, Литвы и России.
 
На форуме рассмотрели три ключевые темы: участие женщин в политической жизни, нахождение баланса «семья-работа» и обсудили роль университетов в укреплении лидерства женщин на местном уровне.
 
«Мы уже на протяжение четырех лет сотрудничаем с Беларусью по этим вопросам для расширения сети активности женщин-лидеров. Чтобы воспитывать новых молодых женщин-лидеров и расширять их участие в общественно-политических процессах», – отметила исполняющий обязанности начальника отдела демократического управления и гендерных вопросов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Айла ванн Хеель отметила.
 
Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)
Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)
 
Участие женщин в политической жизни – вопрос для нашей страны актуальный. К тому же, у нас есть опыт, которым можно поделиться с другими странами. В Беларуси сегодня 40 % женщин парламентариев, в то время, как средний мировой уровень едва превышает 24 %. Об этом говорила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Она также отметила необходимость нахождения условий для профессионального развития женщины не в ущерб семьи, и наоборот. У нас в стране, к примеру, начинает укореняться механизм дистанционной работы, чтобы женщина не потеряла квалификацию за время декретного отпуска и имела дополнительные источники дохода. Также разрабатываются необходимые дополнения в законодательство.
 
– Для поддержки института семьи и, в частности, женщины, предусмотрены определенные нормы в трудовом кодексе, которые вступают в силу с 28 января 2020-го года. Я говорю об 14-дневном отпуске по уходу за ребенком для отца на протяжение 6 месяцев после рождения ребенка. Обязанность нанимателя – предоставить этот отпуск. То есть, одновременно с ребенком находятся и мать, и отец на протяжение этих двух недель, – рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
 
Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)
 
Женщина должна принимать активное участие и в экономической жизни страны. На это указала постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. Здесь есть моменты, над которыми необходимо работать.
 
«Нужно постоянно повышать участие женщин в секторах, в которых сейчас высокие зарплаты. Это касается индустрии и новых технологий. Сегодня же женщины обычно концентрируются в социальных сферах, и это не позволяет им быть на том же уровне, в плане зарплаты, как мужчины. Разрыв здесь 25 %», – сказала Иоанна Казана-Вишневецкий. Но это проблема не только Беларуси: во всем мире существует разница заработных плат между мужчинами и женщинами – подчеркнула представитель ООН.
 
Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)
 
Чтобы быть лидером – необходимо к этому стремиться. И не последнюю роль здесь играет система образования. В частности, высшие учебные заведения. Именно поэтому на форуме обсуждали роль университетов в формировании женщин-лидеров. Примечательно, что такой масштабный форум впервые проводится в региональном вузе. Однако купаловский университет был выбран площадкой не случайно.
 
«На ведущих должностях Гродненского государственного университета имени Янки Купалы среди деканов 67 % – это женщины. Среди руководителей структурных подразделений – 66 % представительницы прекрасного пола. Если мы будем говорить о каких-то студенческих мероприятиях: на протяжение нескольких лет в равной конкурентной борьбе на конкурсе «Студент года» побеждают девушки», рассказала ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.
 
Международный форум женщин-лидеров прошел в Гродно (+видео)
 
Международный форум проводится в третий раз и содействует гендерному равенству и развитию женского лидерства во всех сферах политической и общественной жизни.
 

Фото и видео Юрия Дубовика

http://rgazeta.by/

 
 
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Их называют слабым полом, а они идут в политику. Где же место женщины: на кухне или за столом руководителя. Эти и ряд других важных тем обсудили на международном...
 
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