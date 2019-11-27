«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Источник материала: Вороновская газета





Спортивный объект появился в нашем районе при поддержке социального проекта «Bonfesto — детям», который совместно реализуют Туровский молочный комбинат и Белорусская федерация футбола. Помощь на различных этапах строительства площадки оказали организации района: Вороновское РУП ЖКХ, ПМС, РЭС, Вороновская сельхозтехника, ДРСУ-120.































В день открытия на стадионе Вороновской школы собрались гости, руководство района, учащиеся, педагоги и администрация школы. Сырая и дождливая погода не помешала сделать это событие ярким, с песнями, танцами и улыбками

— Еще одно значимое событие в спортивной жизни района собрало нас всех, — отметил в приветственном слове заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович. — Уже второй спортивный объект мы открываем в ноябре. Вороновщина активно присоединяется к общереспубликанскому движению в сторону здорового образа жизни, массового охвата занятиями физической культурой и спортом.























Андрей Андреевич также поблагодарил инициаторов и спонсоров проекта, руководителей организаций, внесших свою лепту в обустройство площадки.

— Каждый такой объект в регионах мы открываем с радостью, — обратился к присутствующим известный белорусский футболист и тренер, а ныне — заместитель Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко. — Он нужен детям и взрослым для хорошего настроения, бодрости духа и здоровья, а для педагогов станет хорошим подспорьем в воспитательной работе.







Почетные гости привезли для юных футболистов и их тренеров подарки — футбольные мячи и наборы сырной продукции.































Главную часть церемонии — разрезание ленточки — исполнили руководитель службы развития и маркетинга Туровского молочного комбината Наталья Черник, заместитель Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко, заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, директор Вороновской школы Валерий Волынец. Они же забили первые символические голы в ворота мини-поля.



























Сразу после открытия состоялся товарищеский матч между командами школьников.

Следует отметить, что футбол довольно популярен в Вороновской школе. В секциях занимаются 30 ребят, еще 30 посещают учебно-тренировочные занятия по выходным. В нынешнем году к данному виду спорта примкнули 12 девочек. Хорошую репутацию завоевала себе и футбольная команда «Космос», в которой играют три десятка школьников.

Несомненно, теперь у юных спортсменов появился отличный стимул достигать более высоких результатов в спорте.







Справочно. Республиканский социальный проект стартовал в 2018 году. Он объединил ОАО «Туровский молочный комбинат», ассоциацию «Белорусская федерация футбола», местные органы власти и ориентирован на создание необходимой инфраструктуры для популяризации и развития детского спорта в малых и крупных населенных пунктах. К 2022 году в регионах Беларуси планируется обустроить и ввести в эксплуатацию 78 футбольных полей. За неполных два года существования проекта 21 уже построено.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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