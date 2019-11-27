ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

28.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Спортивный объект появился в нашем районе при поддержке социального проекта «Bonfesto — детям», который совместно реализуют Туровский молочный комбинат и Белорусская федерация футбола.  Помощь на различных этапах строительства площадки оказали организации района: Вороновское РУП ЖКХ, ПМС, РЭС, Вороновская сельхозтехника, ДРСУ-120.


«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

В день открытия на стадионе Вороновской школы собрались гости, руководство района, учащиеся, педагоги и администрация школы. Сырая и дождливая погода не помешала сделать это событие ярким, с песнями, танцами и улыбками

— Еще одно значимое событие в спортивной жизни района собрало нас всех,  — отметил в приветственном слове заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович. — Уже второй спортивный объект мы открываем в ноябре. Вороновщина активно присоединяется к общереспубликанскому движению в сторону здорового образа жизни, массового охвата занятиями физической культурой и спортом.


«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Андрей Андреевич также поблагодарил инициаторов и спонсоров проекта, руководителей организаций, внесших свою лепту в обустройство площадки.

— Каждый такой объект в регионах мы открываем с радостью, — обратился к присутствующим известный белорусский  футболист и тренер, а ныне — заместитель  Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко. — Он нужен детям и взрослым для хорошего настроения, бодрости духа и здоровья, а для педагогов станет хорошим подспорьем в воспитательной работе.


«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Почетные гости привезли для юных футболистов и их тренеров подарки — футбольные мячи и наборы сырной продукции.  


«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Главную часть церемонии — разрезание ленточки — исполнили руководитель службы развития и маркетинга Туровского молочного комбината Наталья Черник, заместитель  Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко, заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, директор Вороновской школы Валерий Волынец. Они же забили первые символические голы в ворота мини-поля.


«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Сразу после открытия состоялся товарищеский матч между командами школьников.

Следует отметить, что футбол довольно популярен в Вороновской школе. В секциях  занимаются 30 ребят, еще 30 посещают учебно-тренировочные занятия по выходным. В нынешнем году к данному  виду спорта примкнули 12 девочек. Хорошую репутацию завоевала себе и футбольная команда «Космос», в которой играют три десятка школьников.

Несомненно, теперь у юных спортсменов появился отличный стимул достигать более высоких результатов в спорте. 


«Bonfesto — детям». В Вороново торжественно открылась новая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Справочно. Республиканский социальный проект стартовал в 2018 году. Он объединил ОАО «Туровский молочный комбинат», ассоциацию «Белорусская федерация футбола», местные органы власти и ориентирован на создание необходимой инфраструктуры для популяризации и развития детского спорта в малых и крупных населенных пунктах. К  2022 году в регионах Беларуси планируется обустроить и ввести в эксплуатацию 78 футбольных полей. За неполных два года существования проекта 21 уже построено.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

Стоит почитать:

Силы есть, нужны средства

 

На стадионе Радунской средней школы строится универсальная спортивная травмобезопасная площадка с современным искусственным покрытием

 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный объект появился в нашем районе при поддержке социального проекта «Bonfesto — детям», который совместно реализуют Туровский молочный комбинат и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Человек - самое слабое звено. "Лаборатория Касперского" о современных киберугрозах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика