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В Беларуси 29 ноября пройдет «черная пятница». Где искать скидки и чем ТЦ заманивают покупателей

28.11.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 29 ноября пройдет «черная пятница». В этот день устраивать распродажи будут не только магазины, но и заведения общественного питания, спортивные клубы и даже банки. В некоторых случаях белорусам обещают скидки до 80−90%. Но такие «знiжкi» будут в основном в ювелирных магазинах, причем только на определенные товары. FINANCE.TUT.BY составил гид, где в «черную пятницу» искать товары и услуги со скидками.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Текст не носит рекламный характер, редакция отбирала информацию о скидках и распродажах на свое усмотрение.

Минск: бесплатная парковка, шоу-программа

В торговом центре «Столица» обещают скидки от 10% до 90%. Максимальные скидки готовы предоставить на ювелирные украшения. Одежду будут продавать до 80% дешевле, чем обычно.

В Galleria Minsk 29-го ноября решили продлить время работы до 24.00. Покупателям обещают скидки от 10% до 90% и шоу-программу. Максимальную скидку предложат ювелирные магазины. До 80% дешевле, чем в обычный день, можно будет купить товары в Gloria Jeans. На детскую одежду скидки будут достигать 60%.

Торговые центры

Green City Скидки от 20% до 80%. Распродажи будут с 9.00 до 23.00.
Dana Mall

Скидки от 10% до 80%. С 10.00 до 23.00.
Galleria Minsk С 10.00 до 24.00. Салоны, бутики и магазины анонсировали скидки от 10 до 90%.
Outleto Распродажи будут проходить с 29 ноября по 1 декабря. Скидки от 10% до 80%.
Galileo

От 20 до 80%. С 17.30 до 21.00
«Скала» Скидки обещают до 90%. Распродажи будут с 10.00 до 23.00. Скидки будут предлагать многие магазины.
«Немига 3» С 10.00 до 21.00. Скидки от 10% до 70%. Некоторые магазины будут распродавать товар со скидками также 30 ноября и 1 декабря.
«Корона Замок» Скидки будут до 70%. Скидки будут предлагать многие магазины.
«Столица» Скидки от 10 до 90%.
«Тивали» Скидки до 70%. Распродажи будут с 10.00 до 21.00.
«Титан» Скидки до 70%. Скидки предложат бренды модной одежды, техники, ювелирные сети и продавцы детских товаров. Сэкономить предложат и развлекательные объекты. Распродажи пройдут с 10.00 до 21.00.
«Трюм» Распродажи начнутся с 17.00. Цены снизят все магазины. Скидки обещают до 70%.

В Минске в торговом центре «Скала», к примеру, «черная пятница» стартует 29-го в 10.00, а закончится в 23.00 ТЦ анонсировал выступление струнного квартета «Амадеус», промоакции от магазинов и возможность поиграть в настольные игры. Скидки до 90% на некоторые товары обещает ювелирный магазин «7 карат». Скидки до 70% предоставят магазины «Царское золото», Ziko. Обувные магазины будут продавать товар до 50% дешевле, чем в обычный день.

В ТЦ Green City обещают скидки от 20 до 80%. К примеру, в магазине New Yorker будут скидки до 50%.

В Galileo обещают автовладельцам, которые придут в черной одежде, бесплатную парковку. Но для этого нужно приехать в ТЦ до 18.00. За покупки с 18.00 до 20.00 каждому, кто совершит покупку в одном из магазинов ТЦ, обещают бесплатную сладкую вату.

Гродно: распродажи устроят крупные ТЦ

В Гродно к акции подключились как большие торговые центры и крупные ритейлы, так и маленькие торговые точки. Мы собрали для вас самые выгодные предложения.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

К примеру, 29 ноября в модном молле торгового центра «Корона» (пр-т Я. Купалы, 16А-1) к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%. На рынке «Корона» как таковой «Черной пятницы» не будет. Но в следующий четверг, 5 декабря, магазины MySport и Columbia предложат покупателям хорошие скидки.

В ТЦ OldCity в акции «Черная пятница» будут принимать участие все арендаторы, а это более 70 магазинов. Скидки — до 70%. В ТЦ «Неман», скидки будут от 10% до 90%. Максимальные скидки будут предлагать ювелирные магазины.

В магазине Inglot на улице Советской, 15 — скидки до 70% на декоративную косметику до первого декабря.

Подробнее про «черную пятницу» в Гродно читайте здесь.

Витебск: распродажа шуб и выступление струнного квартета

В Витебске к акции подключились несколько торговых центров и крупных ритейлеров. 29 ноября в модном молле торгового центра «Корона» на Бешенковичском шоссе, 3−1, к акции подключатся три магазина одежды: Tom Tailor, Benetton, Denim Club. Скидки будут до 50%. В ТЦ «ТриО» некоторые магазины будут распродавать твоары со скидкой не только 29 ноября, но также 30 ноября и 1 декабря. Так поступит, к примеру, магазин одежды O’STIN, где товары будут дешевле до 70%, чем в обычный день. В магазине одежды и белья «Твое» в «черную пятницу» объявили акцию «1+1=3 на весь ассортимент», а также скидки до 70%. В Gloria Jeans в честь «черной пятницы» — распродажа со скидками до 90%.В магазине «Электросила» бытовую и цифровую технику продают со скидками до 40%. В Kari и Kari kids объявили скидки до 70%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ТЦ «GREENЦЕНТР» 29 ноября с 10.00 до 23.00 обещают скидки практически во всех магазинах. Вечером — с 18.00 до 23.00 — в торговом центре выступит струнный квартет с виолончелью «Лайт».

ТЦ «Евроопт» на Московском проспекте, 130−1, в Билево устраивает два дня распродаж — 29 и 30 ноября. Сам «Евроопт» предложит скидки до 60% на выделенный ассортимент. А магазины, расположенные на его территории, — до 70%.

Витебский меховой комбинат с 29 ноября по 1 декабря устраивает распродажу шуб со скидками до 70%. В сети магазинов «Беларускі лён» в пятницу обещают скидки 15% — на мужскую и женскую одежду, и 10% — на остальной ассортимент. А при покупке от 100 рублей и выше будет скидка 20% на все, что вы еще захотите купить.

Подробнее про «черную пятницу» в Витебске читайте здесь.

Гомель: универмаг на неделю растянул «черную пятницу»

В Гомеле к «черной пятнице» подключатся крупные торговые центры. ТРЦ «Секрет» будет работать 29 ноября до 22 часов. Более сотни магазинов предоставят скидки от 20% до 70%. К примеру, магазин обуви Belwest снизит цены на 35% абсолютно на все.

«Черную пятницу» обещают и в торговом центре «Мандарин Плаза». В этот день все 170 магазинов будут работать с 10.00 до 23.00. В ТЦ «Карусель» «черная пятница» началась еще 25 ноября и завершится 29-го. Здесь стоимость на некоторые виды товаров обещают снизить вдвое.

«Е-сити» и «Евроопт» проведут «пятницу и субботу черных цен». Кроме этого, здесь обещают скидки и от магазинов-партнеров, расположенных в этих торговых центрах. К примеру, «Буслик» в «Евроопте» на Хатаевича снизит цены до 60% на одежду, обувь и игрушки. А «Надэкс» предложит минус 20% на весь ассортимент.

В универмаге «Гомель» «черная пятница» прошла неделю назад. Тем не менее, скидки на многие позиции будут действовать до конца месяца. На трикотаж и детские товары они достигнут 20%. А одежду от фабрики Elema здесь будут продавать со скидкой 20%, правда только коллекции 2015−2016 годов.

Подробнее про «черную пятницу» в Гомеле читайте здесь.

Брест: в каких ТЦ будут устраивать распродажи

В Бресте к акции подключились несколько торговых центров и крупных ритейлеров. Мы собрали самые выгодные предложения города. В торговом центре Gallery Grand «черная пятница» продлится с 10.00 до 20.00. В акции участвуют все магазины. Скидки — до 70%.

В Брестском центральном универмаге 29 ноября скидки будут до 50%.


В «Детском мире» в «черную пятницу» товары отечественных и зарубежных производителей будут продаваться со скидками до 40%. Кроме того, в некоторых магазинах торгового центра в ноябре проходят акции. Так, например, отдельные модели детской одежды фабрики «Надзея» можно купить с дискаунтом в 50 и 60%, на продукцию ЗАО «Калинка» дадут 40% скидки (но не на всю), а ряд товаров фабрики «Белль Бимбо Плюс» можно приобрести с 20% скидкой.

В ТЦ «Экватор» к акции подключилось несколько десятков торговых точек, а в модном молле торгового центра «Корона» — три магазина одежды (Tom Tailor, Benetton, Denim Club, скидки будут до 50%).

Подробнее про «черную пятницу» в Бресте читайте здесь.

Могилев: некоторые магазины начали распродажи еще в четверг

В Могилеве снижение цен на товары анонсировали многие крупные торговые объекты. Некоторые начали распродажи уже сегодня, 28 ноября.

Универмаг «Центральный» объявил о скидках до 30% во всех своих торговых точках — непосредственно в ЦУМе, в отделе «ЦУМ. Всё для дома» в торговом центре «Рио» и в магазине «ЦУМ FASHION fresh» в торговом центре «Атриум». Скидки действуют и сегодня.

Подробнее про «черную пятницу» в Могилеве читайте здесь.

И пока вы не бросились судорожно подсчитывать, хватит ли вам денег на товар, который «очень хочется», держите наш топ-7 советов, как сэкономить на распродажах. Поверьте, они вам точно понадобятся.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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