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Слуцкий райисполком отчитался о районном бюджете за 9 месяцев

28.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий райисполком отчитался о районном бюджете за 9 месяцев

Поступления в бюджет района увеличились, отчитались 28 ноября в печатной версии районной газеты «Слуцкий край».

За январь-сентябрь 2019 года в бюджет района с учетом средств, переданных из вышестоящих бюджетов, поступило 98 183,9 тысяч рублей, в том числе 62 656,2 тысячи рублей собственных доходов, что составило 100,7% плана за 9 месяцев. При этом безвозмездные поступления составили 36,2% доходов районного бюджета, а поступления собственных доходов составили 109,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Собственные доходы района остаются сформированными в первую очередь за счёт налоговых отчислений:

  • подоходного налога — 47,3%,
  • налога на добавленную собственность — 22,2%,
  • налогов на собственность - 11%
  • налога при упрощенной системе налогообложения - 5,3%,
  • неналоговых доходов — 9,0%.

При этом за счет использования предоставленного местным Советам депутатов права по увеличению ставок земельного налога и налога на недвижимость в бюджет поступило 3 236,9 тысячи рублей, что составляет 5,2% в объеме собственных доходов бюджета района.

От продажи земельных участков в частную собственность граждан и продажи права заключения договоров аренды земельных участков в бюджет привлечено 188,5 тысячи рублей, в том числе от проведения аукционов райисполкомом — 162,5 тысячи рублей.

Отмечается, что ряд предприятий и организаций района по состоянию на 1 октября допустили наличие задолженности по подоходному налогу с физических лиц в общей сумме 182,3 тысячи рублей.

Эти средства должны безоговорочно уплачиваться в бюджет в момент выплаты заработной платы и других выплат.

А задолженность по платежам (прибыль унитарных предприятий и различные налоги) плательщиков района по состоянию на 1 ноября составила 592,3 тысячи рублей. Самый крупный должник из приведенного в «Слуцком крае» перечня - ОАО «Слуцкий агросервис» не уплатил 293,6 тысяч рублей. Следом идёт хозяйство из числа тех, что «послабее» - ОАО «Голчицкое» с долгом в 104,2 тысячи белорусских рублей.

Бюджет района сохранил свою социальную направленность, говорится в публикации. Из общей суммы расходов за первые три квартала 75,2% расходов направлена на содержание учреждений социальной сферы, в том числе на образование - 39,6%, здравоохранение - 27,5%.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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За январь-сентябрь 2019 года в бюджет района с учетом средств, переданных из вышестоящих бюджетов, поступило 98 183,9 тысяч рублей, в том числе 62 656,2 тысячи рублей...
 
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