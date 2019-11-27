Пролежавший около года в реке телефон заработал. Его вернули владельцу

Источник материала: Слуцк Город





Александр нашёл в реке мобильный телефон, который, как выяснилось, пролежал там около года. То, что было дальше, удивило даже сотрудников РОВД, куда отнесли находку. Об этом SlutskGorod рассказала дочь мужчины, Инна.

В сентябре этого года случчанин Александр ловил рыбу на мосту в 11-м городке, он случайно крючком зацепил что-то тяжёлое и достал из воды. Это оказался мобильный телефон марки Nokia в чехле-книжке, который в руках буквально развалился. Телефон мужчина отнёс домой, положил на полку шкафа и забыл о нём.

Несколько дней назад к Александру в гости приехала дочь Инна с 5-летним сыном. Когда мальчик играл в комнате, он случайно нашёл телефон и показал маме.

«Папа рассказал о том, где его нашёл. Включить телефон сразу не удалось, и мы попробовали его поставить на зарядку. И на следующий день, к нашему удивлению, он включился! Странным стало и то, что экран был без каких либо трещин и повреждений. Графический ключ подобрали быстро. В телефоне сохранились все контакты, но мы побоялись звонить и решили его отнести в милицию, чтобы найти владельца», — рассказывает Инна.

Когда со своей находкой случчане пришли в РОВД, сотрудники просмотрели исходящие звонки. Как выяснилось, последний был совершён 30 декабря 2018 года, что привело в замешательство всех, включая работников милиции.





«Ещё до обращения в РОВД, мы звонили мастеру и просили реанимировать телефон. Сказали, что в воде он пролежал неделю. Тогда мастер нам сказал, что его можно выбросить. А тут, мало того, что аппарат включился, так ещё и более-менее в рабочем состоянии. В нём не работали только две кнопки. Это чудо какое-то», — смеётся девушка.

Владельца сотрудники милиции нашли быстро по контактам и сразу же позвонили ему. На вызов ответила Наталья, его жена. Женщина была, мягко сказать, шокирована таким известием, ведь о том, что её супруг Виктор потерял телефон в прошлом году, она уже забыла.

Как выяснилось, 30 декабря 2018 года Виктор с другом рыбачили на мосту 11 городка. Наталья ему долго пыталась дозвониться, но супруг не отвечал, хотя вызов шёл. Когда он вернулся домой, сказал, что, видимо, потерял телефон. Где и когда это случилось, мужчина не знал.

Судя по фотографии, героем этой публикации стал смартфон Nokia 6. Интересно, что, согласно технической документации, телефоны этой серии имели минимальную пылевлагозащиту класса IP 52. Это означает, что телефон может выдержать попадание капель воды, но не способен противостоять погружению в воду.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by