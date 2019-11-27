The Times: Наемники Путина обезглавлены в Мозамбике

Около 200 бойцов частной военной компании (ЧВК), как считается, связанной с Кремлем, отступили, потеряв десять человек в результате неудачных операций и вражеских засад. Некоторые бойцы были обезглавлены.





По данным местных источников, за три месяца присутствия «Группы Вагнера» на севере Мозамбика частота и жестокость нападений боевиков-исламистов заметно увеличились.





Некоторые из русских погибли в результате «дружественного огня», что привело к охлаждению отношений с Вооруженными силами Мозамбика, поддержку которым оказывает «Группа Вагнера».





Наемники сражаются в лесистой провинции Кабу-Делгаду, бедном и отдаленном регионе самой нестабильной страны в южной Африке, у побережья которого были найдены огромные газовые месторождения.





Основатель ЧВК «Executive Outcomes», одной из первых современных частных армий, 63-летний Эбен Барлоу (Eeben Barlow) заявил «Таймс», что, когда иностранные военные «пытаются применять в африканском конфликте европейские или российские стратегические подходы, ни к чему хорошему это не приводит».





В этом месяце были отмечены 25 инцидентов. Южноафриканский эксперт по противодействию терроризму Джасмин Опперман (Jasmine Opperman) утверждает, что русские чувствуют, «что их используют, и что они оказались в изоляции».





«„Вагнеров" отправили в самое пекло, они увязли в конфликте по уши, а враг с каждым днем становится все сильнее», — добавила она.





Силы «Группы Вагнера» были направлены в Мозамбик через несколько недель после того, как в августе мозамбикский президент Ньюси (Nyusi) посетил Москву и подписал с президентом Путиным соглашения в области энергетики и безопасности.





Специалист по России и по проблемам безопасности Марк Галеотти (Mark Galeotti) сообщает, что на рынке безопасности «Группа Вагнера» пользуется популярностью среди африканских лидеров. Эта организация была основана близким к г-ну Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.





По мнению аналитиков, использование частной армии дает Москве возможность отрицать свои усилия по обретению влияния в Африке.





Бойцы «Группы Вагнера» присутствуют в Судане, Центральноафриканской Республике, Ливии и Сирии.





Галеотти связывает рост потерь в организации с ее стремительным расширением, необходимым для удовлетворения международных амбиций России. «Это означает, что им приходится снижать требования к новобранцам», — заявил он "Moscow Times".





Одной из охранных компаний, проигравших в борьбе за выгодный мозамбикский контракт, была ЧВК «OAM», которую возглавляет Джон Гартнер (John Gartner), служивший в свое время в спецназе Родезии.





Гартнер сообщил «Таймс», что он предлагал предоставить Мозамбику 50 своих сотрудников. Клиенту это обошлось бы в 15-25 тысяч долларов в месяц за человека. «Группа Вагнера», судя по всему, запросила намного меньше, однако русские, по-видимому, недооценили масштаб работы, объяснил он.





По словам Гартнера, отступив в портовый город Накала, расположенный в 360 милях к югу от очага восстания, они смогут «перегруппироваться, пополнить припасы и разработать новые планы».





За последние два года в провинции было отмечено 300 нападений боевиков. Убиты были не менее 450 человек, в основном мирных жителей. С июня «Исламское государство» заявило о своей причастности примерно к дюжине нападений.





Правительству Мозамбика сейчас необходимо как можно быстрее закончить кровопролитие, так как оно ведет переговоры об инвестициях объемом не менее 30 миллиардов фунтов для разработки газовых месторождений, обнаруженных у берегов Кабу-Делгаду в 2010 году.





Правительство десятилетиями не обращало внимания на происходящее на этой неподконтрольной территории, превратившейся в рассадник повстанцев. Более половины от 2,3 миллиона человек, живущих в провинции, — мусульмане, в то время как в стране в целом мусульмане составляют не более одной пятой от всего населения.