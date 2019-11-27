Польша хочет купить дополнительные F-16 - на советские МиГ-29 надежда слабая

Источник материала: Tut.by

Возвращение в строй МиГ-29, о котором недавно задумались польские военные, не решит проблем ВВС страны, пишет defense24.pl. Между их окончательным списанием и вводом в строй F-35 все равно будет несколько лет, так что нужны другие варианты. И будет практично приобрести самолет, который уже освоен летчиками Польши — F-16.



Американские истребители F-35 и F-16. Изображение: www.gizmodo.co.uk

Сейчас в ВВС страны шесть эскадрилий, и, вероятно, так и будет в дальнейшем. Если МиГ-29 будут введены в строй (это произойдет примерно через год), то они смогут прослужить около пяти лет и на покой уйдут в 2025 году. При этом оснастить хотя бы две эскадрильи истребителями пятого поколения F-35 удастся только к 2030 году. Также до 2025 года будут списаны старые Су-22 — и в этом случае даже при вводе всех F-35 общее количество эскадрилий составит всего пять.

Дополнительные F-16 способно решить эту проблему. Польша могла бы приобрести от одной до трех эскадрилий либо нового F-16V Block 70/72, либо более старых вариантов самолета. Имеется вариант и модернизации уже имеющихся истребителей до версии F-16V.

Считается, что по боевым возможностям эскадрилья F-16V равна двум эскадрильям МиГ-29. В случае, если Польша решит закупать подержанные истребители, то их можно приобрести в США, Норвегии, Дании или Греции. Помимо этого, такими самолетами торгует Израиль.

Наконец, наименее вероятным вариантом пополнения ВВС Польши является новая версия истребителя Eurofighter Typhoon с набором новой авионики от итальянского концерна Leonardo — такие самолеты тоже предлагаются Польше.