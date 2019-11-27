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2 декабря в Беларуси стартует республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!»

28.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

2 декабря в Беларуси стартует республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!»В период проведения акции от работников МЧС можно будет узнать, как поставить безопасную новогоднюю елку, что делать, чтобы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка, почему не стоит играть на льду, как не замерзнуть в сильный мороз, почему от курения в постели в нетрезвом состоянии до гибели в огне – один шаг, и что делать, если чрезвычайная ситуация все же произошла.

Традиционно акция пройдет в четыре этапа. В ходе первого этапа с 2-го по 6 декабря спасатели побывают в санаториях, оздоровительных центрах, профилакториях, домах отдыха, пансионатах, домах ветеранов и центрах социального обслуживания населения.

На втором этапе – с 9 по 17 декабря – обучать безопасности будут в общеобразовательных учреждениях, интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях где дети признаны находящимися в социально опасном положении. В тематику бесед обязательно войдут правила использования пиротехники, правила поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления и, конечно же, главные составляющие безопасности детей в период зимних каникул.

Третий этап пройдет с 18 по 24 декабря. Работники МЧС напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехнических изделий, на ледовых катках и детских учреждениях здравоохранения.

Завершающий этап — с 26 по 28 декабря – будет проходить в местах массового пребывания людей (открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д.). С населением спасатели поговорят в максимально доступной форме, поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины и многое другое.

Обо всем это расскажут не только сотрудники МЧС, но и ребята из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. «Безопасный Новый год» традиционно не обходится без ярких и красочных конкурсов, развлекательных программ и массовых мероприятий.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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В период проведения акции от работников МЧС можно будет узнать, как поставить безопасную новогоднюю елку, что делать, чтобы не оказаться
 
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