Прямую телефонную линию проведет 30 ноября управляющий делами облисполкома Григорий Воронин

Прямую телефонную линию проведет 30 ноября управляющий делами облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.
Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
Одновременно со своими проблемами к управляющему делами горисполкома Сергею Геннадьевичу Шинкоренко население Могилева сможет обратиться по телефону (0222) 42-21-02. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Могилева Ирина Анатольевна Раинчик ответит по телефону (0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Сергей Анатольевич Орешков — (8 0222) 42-30-42.
С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Ольга Николаевна Жук — (0225) 76-21-41. Первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска Вячеслав Иванович Коротченя поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска Андрей Иванович Чайка — (8 0225) 77-75-17.
В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.
|Районы и города области
|Номер
телефона
|Белыничский
|02232) 55-689
|Бобруйский
|(0225) 74-52-11
|Быховский
|(02231) 79-648
|Глусский
|(02230) 78-978
|Горецкий
|(02233)76-426
|Дрибинский
|(02248) 24-581
|Кировский
|(02237)79-162
|Климовичский
|(02244) 78-013
|Кличевский
|(02236)78-952
|Костюковичский
|(02245) 78-134
|Краснопольский
|(02238) 79-955
|Кричевский
|(02241) 20-780
|Круглянский
|(02234) 79-565
|Могилевский
|42-39-28
|Мстиславский
|(02240) 59-009
|Осиповичский
|(02235) 50-335
|Славгородский
|(02246) 796-25
|Хотимский
|(02247) 79-298
|Чаусский
|(02242) 789-87
|Чериковский
|(02243) 793-78
|Шкловский
|(02239) 41-331