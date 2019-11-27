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ОффТОП: Конгресс «Мама Pro» пройдет 30 ноября в Минске

28.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Третий по счету масштабный конгресс «Мама Pro» пройдет в Минске уже в конце недели — 30 ноября.

Всех гостей конгресса автоматически зачислят студентами в Академию честного материнства. Необычное учебное заведение появится в формате pop-up – всего на один день. Организаторы уверены: этого времени будет достаточно, чтобы качественно подготовить выпускников – «профессиональных» родителей, осознанно подходящих к воспитанию детей. Главной особенностью обучения станет честный и открытый разговор о важных темах материнства. По словам основательницы конгресса «Мама Pro» Дианы Мардас, это именно тот подход, который нужен как уже состоявшимся, так и будущим родителям.

«Быть мамой – это прекрасно, но еще и очень непросто. На большинстве мероприятий для родителей не поднимают неудобные или неоднозначные темы. Как результат, родители отправляются домой и пытаются справиться с этими трудностями самостоятельно, не озвучивают свои страхи из-за опасения быть непонятыми. Мы хотим это изменить, – сказала Диана Мардас. – На нашем конгрессе мы собрали ведущих экспертов и опытных родителей, которые готовы честно делиться любой информацией. Каждая зона конгресса в этом году будет интерактивной, а обучение построено на открытом диалоге между спикерами и родителями».

На основном курсе академии будут изучать «Азбуку материнства» – основы, которые необходимы любому родителю. В формате ток-шоу эксперты, а также известные мамы и папы обсудят важные вопросы, возникающие на разных этапах: от планирования беременности и родов до воспитания детей. Преподавательский состав на курсе – топовые спикеры, имена которых раскроют перед самым мероприятием в официальных аккаунтах «Мама Pro» в соцсетях.

Поучаствовать в ток-шоу смогут и гости конгресса: в зрительном зале установят открытый микрофон и коробку для анонимных вопросов. Родители также смогут пройти личную экспресс-консультацию у врачей любого профиля.

В программе обучения есть и дополнительные курсы – отдельно для мам, пап и самых маленьких студентов академии. В этом году организаторы решили показать, что быть мамой – это не только про воспитание и общение с детьми, но и про время для собственного развития и открытия новых талантов. Для мам, например, пройдут занятия по йоге, медитации и арт-терапии.

Вход на мероприятие, которое состоится по адресу пр.Победителей, 103, бесплатный.


Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Третий по счету масштабный конгресс «Мама Pro» пройдет в Минске уже в конце недели — 30 ноября.
 
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