ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шутки про нашу жизнь: на VOKA стартует комедийное шоу «Свой Stand Up»

28.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

27 ноября на платформе VOKA запущен новый комедийный проект – «Свой Stand Up». Его участники – резиденты белорусского STAND-UP клуба – через призму юмора будут говорить со зрителями обо всем, что имеет отношение к жизни современных белорусов.

Героями нового шоу стали десять комиков: Дмитрий Нарышкин, Андрей Щегель, Павел Родевич и Степан Манкевич, Катя Ефимова, Виталий Петрашко и Евгений Буракевич, а также Владимир Шабанов, Тарас Никитин и Евгения Яночкина. У многих из них за плечами большой опыт работы на сцене и разнообразный комедийный материал, накопленный за эти годы.

А еще — умение подмечать детали и видеть смешное буквально во всем. Участники шоу «Свой Stand Up» поделятся со зрителями не только шутками и хорошим настроением, но и наблюдениями за тем, с чем каждому из нас приходится сталкиваться каждый день – в метро и на улицах, в кафе и в супермаркете, на работе и дома.

«Идея нашего нового шоу – показать, что в окружающей нас реальности достаточно поводов для улыбки. И даже к проблемам, которых тоже хватает, можно и даже нужно относиться с юмором. Участники шоу «Свой Stand Up» подадут хороший пример, который, мы надеемся, окажется заразительным», – прокомментировал запуск нового шоу на VOKA заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первый выпуск шоу уже доступен по ссылке.

Шоу будет состоять из 5 серий, новые выпуски будут появляться на платформе еженедельно по средам. Первая серия доступна для просмотра бесплатно. Следующие выпуски можно будет посмотреть при наличии любой подписки на VOKA.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 ноября на платформе VOKA запущен новый комедийный проект – «Свой Stand Up». Его участники – резиденты белорусского STAND-UP клуба – через призму юмора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую телефонную линию проведет 30 ноября управляющий делами облисполкома Григорий Воронин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика