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В Минске пересмотрят нормы потребления воды на человека. Кому придется платить больше

28.11.2019 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком пересмотрит нормативы потребления воды для людей, у которых в квартирах и домах не установлены счетчики. Об этом рассказали на предприятии «Водосбыт» Минскводоканала. Это сделают для того, чтобы мотивировать поставить приборы учета тех, у кого их еще нет. Но пока неизвестно, как конкретно изменятся нормативы потребления воды. 


Фото: pixabаy.com

Сейчас в Минске больше 800 тысяч лицевых счетов, на которые поступает оплата за воду. Почти на 97% из них по счетчикам.

— Законодательство говорит, что расчет за воду должен производится сугубо по счетчикам. Это распространяется и на физлиц, и на юрлиц. Поэтому новые многоэтажки и частные дома принимаются в эксплуатацию только со счетчиками, — пояснили на предприятии «Водосбыт». 

Специалисты Минскводоканала проанализировали, почему некоторые до сих пор не установили приборы учета и не торопятся это делать.

— Выяснилось, что в квартирах без счетчиков зачастую прописано 1−2 человека, а фактически живет 4−5. Таким людям дешевле платить по нормам, а не по счетчикам, — говорят на предприятии «Водосбыт». — Сегодня норма, по которой взимается плата за воду в квартирах без приборов учета, 8 кубов в месяц на одного человека — 4 горячей, 4 холодной. И невозможно этим людям начислить плату, скажем, за 32 куба, а только по количеству прописанных.

При этом пока неизвестно, как конкретно изменятся нормативы потребления воды для тех, у кого в квартирах и домах не установлены счетчики. 

На предприятии добавили, что сегодня появляются люди, которые требуют снять у них приборы учета, чтобы они могли рассчитываться по нормам. Потому что по счетчикам им невыгодно.

— Поэтому нужно принять нормы, которые будут мотивировать человека к установке приборов учета расхода воды. Для людей, у которых стоят счетчики, не изменится ничего. Даже если они не подают ежемесячно данные о расходе воды, рано или поздно счетчик возьмут на поверку и сделают перерасчет. Так что лишнего с них не возьмут.

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Теги: Минск
 
 
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Минскводоканал рассказал, почему некоторые минчане не хотят устанавливать счетчики воды.
 
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