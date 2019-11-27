В Минске пересмотрят нормы потребления воды на человека. Кому придется платить больше

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком пересмотрит нормативы потребления воды для людей, у которых в квартирах и домах не установлены счетчики. Об этом рассказали на предприятии «Водосбыт» Минскводоканала. Это сделают для того, чтобы мотивировать поставить приборы учета тех, у кого их еще нет. Но пока неизвестно, как конкретно изменятся нормативы потребления воды.



Фото: pixabаy.com

Сейчас в Минске больше 800 тысяч лицевых счетов, на которые поступает оплата за воду. Почти на 97% из них по счетчикам.

— Законодательство говорит, что расчет за воду должен производится сугубо по счетчикам. Это распространяется и на физлиц, и на юрлиц. Поэтому новые многоэтажки и частные дома принимаются в эксплуатацию только со счетчиками, — пояснили на предприятии «Водосбыт».

Специалисты Минскводоканала проанализировали, почему некоторые до сих пор не установили приборы учета и не торопятся это делать.

— Выяснилось, что в квартирах без счетчиков зачастую прописано 1−2 человека, а фактически живет 4−5. Таким людям дешевле платить по нормам, а не по счетчикам, — говорят на предприятии «Водосбыт». — Сегодня норма, по которой взимается плата за воду в квартирах без приборов учета, 8 кубов в месяц на одного человека — 4 горячей, 4 холодной. И невозможно этим людям начислить плату, скажем, за 32 куба, а только по количеству прописанных.

При этом пока неизвестно, как конкретно изменятся нормативы потребления воды для тех, у кого в квартирах и домах не установлены счетчики.

На предприятии добавили, что сегодня появляются люди, которые требуют снять у них приборы учета, чтобы они могли рассчитываться по нормам. Потому что по счетчикам им невыгодно.

— Поэтому нужно принять нормы, которые будут мотивировать человека к установке приборов учета расхода воды. Для людей, у которых стоят счетчики, не изменится ничего. Даже если они не подают ежемесячно данные о расходе воды, рано или поздно счетчик возьмут на поверку и сделают перерасчет. Так что лишнего с них не возьмут.