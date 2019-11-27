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Всемирный банк: каким будет рост экономики Беларуси без российских денег

28.11.2019 16:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Всемирный банк: каким будет рост экономики Беларуси без российских денег
Алекс Кремер на презентации Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси. Фото: Myfin.by
Специалисты ВБ отмечают, что в 2019 году темпы роста экономики Беларуси замедлились из-за того, что сократился экспорт, медленнее стало идти восстановление отраслей экономики, сохраняются структурные проблемы.

В дальнейшем ожидается, что внешние условия могут ухудшиться, возможностей для стимулирования внутреннего спроса станет меньше. Также пока неизвестно, чем закончатся переговоры Беларуси и России о дальнейшей экономической интеграции и двухсторонней финансовой поддержке.

«Ожидаемый период медленного роста можно сократить с помощью надлежащих условий для ускоренного роста восстановления. Отдельные важные шаги были уже предприняты, например, поддержание макроэкономической стабильности и снижение уровня инфляции. Тем не менее, необходимы дальнейшие действия по реструктуризации госпредприятий, реформированию финансового сектора и повышению адресности системы социальной защиты», - отметил Алекс Кремер.

Как сообщал Myfin.by, ранее, по июньскому прогнозу Всемирного банка для Республики Беларусь ожидалось, что рост ВВП в стране составит 1,8%. А в 2020-м и 2021-м – 1,3% и 1,2% соответственно. В октябрьском отчете Всемирный банк снизил июньский прогноз роста экономики Беларуси в 2019 году с 1,8% до 1,5%. Прогноз на 2020 и 2021 год остался без изменений – 1,3% и 1,2%.

 
 
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Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста белорусской экономики в сторону небольшого понижения
 
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