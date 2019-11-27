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Всемирный банк: каким будет рост экономики Беларуси без российских денег
Источник материала: Myfin
Специалисты ВБ отмечают, что в 2019 году темпы роста экономики Беларуси замедлились из-за того, что сократился экспорт, медленнее стало идти восстановление отраслей
В дальнейшем ожидается, что внешние условия могут ухудшиться, возможностей для стимулирования внутреннего спроса станет меньше. Также пока неизвестно, чем закончатся переговоры Беларуси и России о дальнейшей экономической интеграции и двухсторонней финансовой поддержке.
«Ожидаемый период медленного роста можно сократить с помощью надлежащих условий для ускоренного роста восстановления. Отдельные важные шаги были уже предприняты, например, поддержание макроэкономической стабильности и снижение уровня
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Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста белорусской экономики в сторону небольшого понижения
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