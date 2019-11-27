Всемирный банк: каким будет рост экономики Беларуси без российских денег

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Алекс Кремер на презентации Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси. Фото: Myfin.by

темпы роста экономики Беларуси замедлились из-за того, что сократился экспорт, медленнее стало идти восстановление отраслей экономики , сохраняются структурные проблемы. Специалисты ВБ отмечают, что в 2019 годуиз-за того, что сократился экспорт, медленнее стало идти восстановление отраслей, сохраняются структурные проблемы.

В дальнейшем ожидается, что внешние условия могут ухудшиться, возможностей для стимулирования внутреннего спроса станет меньше. Также пока неизвестно, чем закончатся переговоры Беларуси и России о дальнейшей экономической интеграции и двухсторонней финансовой поддержке.

макроэкономической стабильности и снижение уровня инфляции . Тем не менее, необходимы дальнейшие действия по реструктуризации госпредприятий, реформированию финансового сектора и повышению адресности системы социальной защиты», - отметил Алекс Кремер. «Ожидаемый период медленного роста можно сократить с помощью надлежащих условий для ускоренного роста восстановления. Отдельные важные шаги были уже предприняты, например, поддержание. Тем не менее, необходимы дальнейшие действия по», - отметил Алекс Кремер.