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В пятницу, 29 ноября, в Беларуси ожидаются туман и гололедица
28.11.2019 16:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Туман и гололедица ожидаются местами в Беларуси в пятницу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются дожди, местами туман, а по восточной половине возможен и мокрый снег.
Ночью и утром по восточной половине ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер будет южным, юго-западным 4-9 м/с. Ночью прогнозируется от 0 до +5, по восточной половине страны – 1-3 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся от +1 до +6, в западных районах - до 8 градусов тепла, передает
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Туман и гололедица ожидаются местами в Беларуси в пятницу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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