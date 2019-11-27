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В пятницу, 29 ноября, в Беларуси ожидаются туман и гололедица

28.11.2019 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В пятницу, 29 ноября, в Беларуси ожидаются туман и гололедица

Туман и гололедица ожидаются местами в Беларуси в пятницу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются дожди, местами туман, а по восточной половине возможен и мокрый снег.

Ночью и утром по восточной половине ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет южным, юго-западным 4-9 м/с. Ночью прогнозируется от 0 до +5, по восточной половине страны – 1-3 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся от +1 до +6, в западных районах - до 8 градусов тепла, передает БелТА.

 
 
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Туман и гололедица ожидаются местами в Беларуси в пятницу, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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