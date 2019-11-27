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«Никто не уйдёт безнаказанным»: Конопацкая ответила противникам закона о гарантиях Лукашенко

28.11.2019 16:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера мы писали, что депутат от оппозиции Анна Конопацкая, буквально за пару дней до ухода из Палаты представителей, внесла в парламент проект закона о гарантиях экс-президенту Беларуси. Этот закон, почти полный аналог российского закона, обсуждается вот уже сутки. Больше всего беларусов возмутили предложения освободить уже бывшего президента страны от уголовного суда за преступления, совершенные еще на посту. Кроме того, судя по «эскизу» закона, президенту после ухода с должности дадут пожизненное содержание. Редакция «Радые Свабода» связалась с Конопацкой, чтобы получить комментарий. 

Депутат заявила, что не поняла всеобщего негодования насчет закона: «Это нормальная практика. Все схватились за то, что написано в законе, но никто не понял, что основная идея – доказать, что власть переменчива. Читайте, пожалуйста, документ. Да, у нас и сейчас есть неприкосновенность и депутата, и президента. Но она все равно может быть снята. Никто не может уйти безнаказанным от преступлений, правонарушений, которые он совершил».

Схожесть своего проекта закона и российского Конопацкая комментировать отказалась, потому что это «слухи». Но подчеркнула: «Все люди равны независимо от должности, от страны происхождения. Отработав три года депутатом, [я] пыталась изменить систему так, как давным-давно принято в демократических странах».

Анна Конопацкая также ответила людям, которые критикуют закон и подозревают, что депутат просто хотела «уйти красиво». Она заявила, что процедуру внесения законопроекта начала в сентябре. А инициировать законы – ее долг на посту депутата. «Процедура достаточно длительная и бюрократическая <...>. Только правительство может сделать это быстрее. Я опубликовала законопроект тогда, когда завершила все стадии этих процедур», – сказала Конопацкая.

Фото обложки: TUT.by.

 
 
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Вчера мы писали, что депутат от оппозиции Анна Конопацкая, буквально за пару дней до ухода из Палаты представителей, внесла в парламент проект закона о гарантиях...
 
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