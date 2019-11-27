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«Никто не уйдёт безнаказанным»: Конопацкая ответила противникам закона о гарантиях Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Вчера мы
Депутат заявила, что не поняла всеобщего негодования насчет закона: «Это нормальная практика. Все схватились за то, что написано в законе, но никто не понял, что основная идея – доказать, что власть переменчива. Читайте, пожалуйста, документ. Да, у нас и сейчас есть неприкосновенность и депутата, и президента. Но она все равно может быть снята. Никто не может уйти безнаказанным от преступлений, правонарушений, которые он совершил».
Схожесть своего проекта закона и российского Конопацкая комментировать отказалась, потому что это «слухи». Но подчеркнула: «Все люди равны независимо от должности, от страны происхождения. Отработав три года депутатом, [я] пыталась изменить систему так, как давным-давно принято в демократических странах».
Анна Конопацкая также ответила людям, которые критикуют закон и подозревают, что депутат просто хотела «уйти красиво». Она заявила, что процедуру внесения законопроекта начала в сентябре. А инициировать законы – ее долг на посту депутата. «Процедура достаточно длительная и бюрократическая <...>. Только правительство может сделать это быстрее. Я опубликовала законопроект тогда, когда завершила все стадии этих процедур», – сказала Конопацкая.
Фото обложки: TUT.by.
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Вчера мы писали, что депутат от оппозиции Анна Конопацкая, буквально за пару дней до ухода из Палаты представителей, внесла в парламент проект закона о гарантиях...
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