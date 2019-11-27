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Почему у девочки такие ноги. Оптическая иллюзия, к которой стоит присмотреться дважды
Источник материала: СТВ
Фотография маленькой девочки с неестественно длинными ногами удивила интернет-пользователей.
Снимок с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. Пост пользовательницы Нади Виттон ретвитнули более трех тысяч раз, а многие признались, что фото оставило их в замешательстве.
На фото девочка стоит на выжженной траве и держит упаковку попкорна. На первый взгляд кажется, что у ребенка слишком худые ноги. Но присмотритесь внимательнее.
В подписи было сказано так: «Эта фотография долго смущала меня».
Комментаторы сперва думали, что это фотошоп и снимок обработан.
Некоторые даже отметили, что им понадобилось 25 минут, чтобы увидеть, что девочка держит пакет с попкорном.
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Фотография маленькой девочки с неестественно длинными ногами удивила интернет-пользователей. Снимок с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. Пост...
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