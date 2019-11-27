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Почему у девочки такие ноги. Оптическая иллюзия, к которой стоит присмотреться дважды

28.11.2019 16:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фотография маленькой девочки с неестественно длинными ногами удивила интернет-пользователей.  

Снимок с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. Пост пользовательницы Нади Виттон ретвитнули более трех тысяч раз, а многие признались, что фото оставило их в замешательстве.  

На фото девочка стоит на выжженной траве и держит упаковку попкорна. На первый взгляд кажется, что у ребенка слишком худые ноги. Но присмотритесь внимательнее. 

Почему у девочки такие ноги. Оптическая иллюзия, к которой стоит присмотреться дважды

В подписи было сказано так: «Эта фотография долго смущала меня».  

Комментаторы сперва думали, что это фотошоп и снимок обработан.  

Некоторые даже отметили, что им понадобилось 25 минут, чтобы увидеть, что девочка держит пакет с попкорном.  

Невероятная история произошла с одной мамой. Она сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок (здесь подробнее).   

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Фотография маленькой девочки с неестественно длинными ногами удивила интернет-пользователей.   Снимок с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. Пост...
 
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