Почему у девочки такие ноги. Оптическая иллюзия, к которой стоит присмотреться дважды

Источник материала: СТВ

Фотография маленькой девочки с неестественно длинными ногами удивила интернет-пользователей.

Снимок с оптической иллюзией был опубликован в Twitter. Пост пользовательницы Нади Виттон ретвитнули более трех тысяч раз, а многие признались, что фото оставило их в замешательстве.

На фото девочка стоит на выжженной траве и держит упаковку попкорна. На первый взгляд кажется, что у ребенка слишком худые ноги. Но присмотритесь внимательнее.





В подписи было сказано так: «Эта фотография долго смущала меня».

Комментаторы сперва думали, что это фотошоп и снимок обработан.

Некоторые даже отметили, что им понадобилось 25 минут, чтобы увидеть, что девочка держит пакет с попкорном.