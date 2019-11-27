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«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском аэроклубе ДОСААФ 28 ноября презентовали документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лента рассказывает о лётчицах, освобождавших Беларусь во время Великой Отечественной. Они взмывали в небо и бомбили врага в Крыму, на Кавказе, в Польше и Германии. На их счету – более 20 тысяч боевых вылетов.
Автор картины – народный артист России Леонид Якубович. Интересно, что для съемок реальных полетов использовался оригинальный По-2. Это один из двух таких самолетов в мире, сохранившихся до сих пор.
Николай Мочанский, директор Минского авиаклуба ДОСААФ:
В главных ролях – ученицы одного из минских лицеев. Презентация фильма недавно состоялась в России. Он также доступен в интернете.
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«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»
Новости Беларуси. В Минском аэроклубе ДОСААФ 28 ноября презентовали документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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