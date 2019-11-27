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«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

28.11.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском аэроклубе ДОСААФ 28 ноября презентовали документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

Лента рассказывает о лётчицах, освобождавших Беларусь во время Великой Отечественной. Они взмывали в небо и бомбили врага в Крыму, на Кавказе, в Польше и Германии. На их счету – более 20 тысяч боевых вылетов.

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

Автор картины – народный артист России Леонид Якубович. Интересно, что для съемок реальных полетов использовался оригинальный По-2. Это один из двух таких самолетов в мире, сохранившихся до сих пор.

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

Николай Мочанский, директор Минского авиаклуба ДОСААФ:
Обещание Леонида Аркадьевича было, что если самолет будет, то, конечно же, фильм будет. Он нашел средства, смог со всеми договориться. За два месяца фильм был снят, за полгода смонтирован. И уже в России, в прокате, он идет.

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»


Леонид Якубович, народный артист России:
Очень много не раскрыто о войне. Я хочу сделать фильм о подводниках. Я хочу сделать фильм о врачах. О полевых хирургах. О девочках-санитарах, которые ползали по минным полям. Много чего, у меня война болит здорово. Я много раз видел войну вблизи. Я боготворю людей в погонах, я к ним очень трепетно отношусь.

«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

В главных ролях – ученицы одного из минских лицеев. Презентация фильма недавно состоялась в России. Он также доступен в интернете.

Люди в материале: Леонид Якубович, Николай Мочанский
 
 
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Новости Беларуси. В Минском аэроклубе ДОСААФ 28 ноября презентовали документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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