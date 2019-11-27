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Оплату банковскими картами в наземном транспорте Минска введут в 2020 году
28.11.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Минске в 2020 году собираются расширить список транспортных средств, в которых можно оплатить проезд банковской картой. Об этом сообщила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина ОСИПОВСКАЯ, пишет
Сейчас таким образом заплатить за проезд можно в метро, а также в трамваях, которые ходят по маршруту №6 «Серебрянка – Зеленый Луг». По словам Марины Осиповской, технология была успешно протестирована и пользуется большим спросом у пассажиров. Поэтому принято решение внедрить ее во всем наземном транспорте Минска. По предварительным данным, это произойдет уже в 2020 году.
Стоимость проезда при оплате банковской картой отличаться не будет. Воспользоваться можно карточкой любого банка платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с технологией бесконтактной оплаты. Кроме того, подойдет оплата с помощью телефона, умных часов и других устройств, которые поддерживают технологию NFC. Чтобы оплатить проезд, нужно поднести карточку или устройство к валидатору.
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Пока такая возможность есть в метро, а также в трамвае по маршруту №6.
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