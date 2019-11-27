Сборная Беларуси опустилась на 87-е место в новом рейтинге ФИФА

Команда, возглавляемая Михаилом Мархелем, набрала 1280 очков и потеряла одну позицию в рейтинге в сравнении с прошлым месяцем.





За это время наша сборная проиграла два матча на выезде (сборной Германии в отборочном турнире Евро-2020 и соперникам из Черногории в товарищеской встрече).





Сборная Грузии, с которой белорусские футболисты сразятся в полуфинале плей-офф Лиги наций в марте 2020 года, сейчас занимает 91-е место в рейтинге ФИФА.





Лидирует команда Бельгии с 1765 очками, в топ-3 также оказались Франция (1733) и Бразилия (1712).





Следующий рейтинг ФИФА опубликует 19 декабря.







