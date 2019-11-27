Грамада: Около 100 тысяч белорусов участвовали в фальсификации выборов

При этом в Грамадзе подсчитали, что в фальсификации принимало участие около 100 тысяч человек. 27 ноября президиум БСДП (Грамада) выступил со специальным заявлением.





«Ни один из членов БСДП, который был выдвинут в состав территориальных и участковых избирательных комиссий не был туда включен, а те члены, которые попали в окружные избирательные комиссии, не имели возможности влиять на процедуру подсчета голосов. Сами же комиссии были созданы с нарушением избирательного законодательства, - говорится в заявлении. - Независимые наблюдатели, которые осуществляли тотальный контроль округов на всех избирательных участках, где были кандидатами в депутаты члены БСДП на Брестском-Восточном избирательном округе №3 Анна Канюс и Коласовском избирательном округе №106 Игорь Борисов зафиксировали отсутствие явки избирателей, что свидетельствует о том, что депутаты не были избраны, а были назначены действующей властью».





Руководство Грамады констатирует, что комиссии не демонстрировали бюллетени наблюдателям и другим членам комиссии.





В ряде случаев было зафиксировано принудительное голосование во время досрочного голосования, избирательные “карусели”, ненадлежащее сохранение ящиков для досрочного голосования на избирательных участках, занижение списка избирателей, проживающих на территории участков с целью завышения явки и сильно завышенные цифры желающих проголосовать на дому.





Независимые наблюдатели стали объектами агрессии со стороны членов участковых избирательных комиссий в результате чего были лишены аккредитации 18 человек. Еще трое не были аккредитованы. Наблюдателям запрещали вести фото-видео фиксацию.





«Все перечисленные факты свидетельствуют о нежелании власти к цивилизованным политическим изменениям путем свободных и справедливых выборов. Это влияет не только на устойчивое развитие страны, но и на демократические преобразования и реформирование экономики, - говорится в заявлении. - БСДП призывает международное сообщество воздержаться от признания результатов голосования, призывает власти принять изменения в Избирательный кодекс в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, которые находятся на рассмотрении в парламенте и которые бы в будущем гарантировали проведение свободных и справедливых выборов».





БСДП призывает ограничить контакты с назначенными депутатами, а председателям, заместителям председателей и секретарям избирательных комиссий, участвовавшим в фальсификациях не выдавать въездные визы в страны Евросоюза.



