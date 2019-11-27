Птица атаковала полицейского и спасла водителя от штрафа: видео из США

Источник материала: Tut.by

Странный случай произошел в калифорнийском городе Ливермор: там птица спасла от наказания водителя, которого остановили за превышение скорости. Полицейский собирался выписать штраф, но совершенно внезапно появилось агрессивное пернатое, которое начало отгонять его от нарушителя. Патрульный ничего не мог поделать, и ему пришлось ограничиться устным предупреждением. Происходящее попало на видео.