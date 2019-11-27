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Первый, образовательный, белорусскоязычный: появился новый подкаст для подростков
Источник материала: БДГ
Сегодня в интернет-пространстве вышел первый белорусскоязычный
Запланирована специальная серия таких выпусков. Продолжительность каждой записи – около 20 минут. За это время профессионалы из разных сфер деятельности в разговоре с ведущим подкаста Дмитрием Смирновым на собственном примере расскажут о том, насколько важно быть хорошим оратором, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. В качестве гостей будут приглашаться интересные личности – известные специалисты в областях экологии, культуры, инклюзии, технологий и ораторского искусства.
В первом подкасте Ирина Дубовик – CEO, Project Marketing, советник по развитию бизнеса Intetics, сооснователь акселератора StartUpON – рассказывает, как преодолеть страх публичных выступлений, донести свою задумку до аудитории и захватить слушателей, каких ошибок стоит избегать и как реагировать на вопросы из зала.
Более подробно о мастерстве публичной презентации своих идей Дмитрий Смирнов и Ирина Дубовик расскажут на воркшопе, который состоится 7 декабря в кинотеатре VOKA CINEMA (ул. П. Мстиславца, 11).
К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов со всей страны. Для этого нужно оставить заявку на
Первый белорусскоязычный подкаст для подростков вышел в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Конкурс стартовал 8 октября, и на данный момент продолжается сбор
Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею в одном из четырех направлений – экология, культура, инклюзия или технологии. Требование к конкурсным предложениям только одно – они должны менять окружающий мир и жизнь к лучшему. Для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции
Больше подробной информации – на сайте проекта «Першыя»
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Сегодня в интернет-пространстве вышел первый белорусскоязычный подкаст для подростков «Першыя».
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