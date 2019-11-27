Окрыленные. Радоваться и ликовать, презирая боль

Источник материала: Ивьевский край

Самые интересные факты об областном фестивале творчества молодых инвалидов, который встречает город Ивье 28 ноября, перевернут ваше представление об ограниченных возможностях человека!

Радуясь жемчугу капель дождя, ивьевское ноябрьское небо позвало окрыленных, творчески одаренных людей (почти 250 человек со всех районов Принеманья!), которые не один раз становились призерами престижных конкурсов, в том числе Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

В 2019-ом году мероприятие посвящено 70-летию Гродненской области и проходит под девизом «Когда мы вместе — мы сильнее!».

Ивье принимает XI по счету фестиваль творчества молодых инвалидов. Впервые он был организован в 2009 году на Ошмянщине, тогда участвовали всего семь команд. В позапрошлом году молодые таланты встречали в Дятлово, а в 2018-ом году юбилейный десятый праздник прошел в Гродно и собрал уже более 200 участников со всех районов области. Стало известно, что творческую эстафету Ивье передаст Вороново.

В уютном и красивом зале центра культуры и досуга собрались все, кто, как небо, хочет дружить с окрыленными. А это 22 команды талантов из 19 территориальных центров социального обслуживания населения, среди которых воспитанники Василишковского дома-интерната для детей инвалидов с особенностями психофизического развития, Щучинского района и Гродненского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Участники фестиваля вышли на большую сцену с творческими номерами: пели, танцевали, декламировали стихи, проявляли актерские способности.

Чтобы дух не сломить отчаяньем,

Есть секрет,

Как спокойным быть:

Все печальное скрыть молчанием,

А прекрасное – раздарить…

























Вот и дарили публике театральную композицию «Сердце земли моей» (Мостовский район), песню «Васильковое небо» (Волковысский район), музыкально-хореографическую композицию «Жить» (Гродненский район), песню «Тучи в голубом» (Слонимский район), песню «Белая Русь» (Щучинский район), песню « Сёння ў нашай хаце свята» (Вороновский район), сценическую миниатюру «Мультэкспресс спешит к своим друзьям» (Октябрьский район г. Гродно), песню «Жизнь продолжается» (Гродненский дом-интернат для престарелых и инвалидов), танец «Маки» (Зельвенский район), вокальную композицию «Будет круто!» (Островецкий район), песню «Родники» (Василишковский доом-интернат для детей с ОПФР), танец «Веселые куклы» (Ошмянский район), инсценированное историческое представление (Лидский район), песню «Только добротой сердец» (г. Березовка), песню «На безымянной высоте» (Берестовицкий район), песню «Помолимся за родителей» (Кореличский район), песню «Счастье» (Сморгонский район), песню «Жизнь продолжается» (Свислочский район), танец «Встреча» ( Дятловский район), песню «Афганский вальс» (Новогрудский район), танец «Драйв» (Ленинский район г. Гродно), песню «Мы желаем счастья вам» (Ивьевский район).

Тематика и разнообразие номеров говорят сами за себя! Зал чутко аплодировал, причем много раз стоя.

С приветственным словом, обращенным «к тем, кто готов подарить, и тем, кто готов принять», ко всем присутствующим, выступила заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль. Она выразила восхищение людьми, которые «умеют бросить вызов судьбе, выстоять и победить». И она сама сегодня в ряду тех, кто готов быть рядом, протянуть теплую ладонь.

Удивила совершенно особенная, впервые собранная выставка гербов районов, каждый из которых выполнен умелыми руками молодых людей в оригинальных техниках из льна, ткани, соломы и дерева.













Ивьевчане порадовали зрителей изготовленным в технике квиллинг гербом родного города, на котором изображена княгиня Ева с раскрытой книгой в руках. Автор работы — 23-летний посетитель отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Ивьевского района Борис Рыжкин.

Всех участников фестиваля наградили дипломами и памятными призами. В подготовке и проведении культурного мероприятия года были задействованы областные отделения «Белорусского фонда мира», ОО «Белая Русь», «Белорусского союза женщин», Белорусского Красного Креста, «Белорусского детского фонда» и другие.

В Ивье мероприятие проходило по благословению православного, католического, мусульманского священнослужителей.

Каждый участник фестиваля знает и передает нашему читателю драгоценную мысль :

- Можно сложить крылья уставшей птицей, а можно радоваться и ликовать, презирая боль, ибо имя тебе Человек!

И. Холяво