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В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

28.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На Ивьевщине сегодня прошел областной пилотный профилактический проект “Разам супраць рака”, который направлен на раннее выявление и диагностику онкологических болезней.

В Ивьевской центральной районной больнице работали  три условные площадки: информационная, включающая работу стендовых докладов, где врач-валеолог Гродненского  областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Л. Волкунович обращала внимание людей на поведенческие факторы риска, которые вызывают онкологические заболевания. В рамках этой площадки в актовом зале Ивьевской СШ прошла народная конференция, где говорилось о том, как надо вести себя, чтобы иметь здоровое долголетие.   

На  диагностической площадке измерялось артериальное давление, проводились экспресс-тесты на уровень сахара в крови и ВИЧ. Проводилась также УЗИ-диагностика.

На консультативной площадке вели прием пациентов врачи гродненских учреждений здравоохранения: онколог-маммолог, онколог-хирург, онколог-гинеколог, отоларинголог, дерматовенеролог, эндокринолог.

В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

В районе прошла областная акция «Разам супраць рака»

Подробней о том, как прошла областная акция в нашем районе, читайте в одном из ближайших номеров «ІК».

 
 
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На Ивьевщине сегодня прошел областной пилотный профилактический проект “Разам супраць рака”, который направлен на раннее выявление и диагностику...
 
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