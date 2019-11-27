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В Беларуси рассматривают идею давать «второй шанс» осужденным за наркотики

28.11.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси рассматривают идею давать «второй шанс» осужденным за наркотики
Фото из открытых источников

В Беларуси рассматривается возможность дать «второй шанс» тем, кто впервые был осужден за наркотики. Приоритетом станет индивидуальный подход к каждому сидящему по «наркотической статье». Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».

В Беларуси рассматривают идею давать «второй шанс» осужденным за наркотики Небо в клетку. Как живут осужденные в тюрьмах?

Как пояснил заместитель главы Администрации президента Валерий МИЦКЕВИЧ, исходя из принципа справедливости, президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. «Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились, ошиблись. Не исключается и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу».

При этом Валерий Мицкевич подчеркнул, что каждое дело будет рассматриваться индивидуально. Будут учитываться обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Одним из критериев станет готовность родственников взять на себя ответственность за этих людей. Однако если такой человек выйдет на свободу и снова попадется за наркотики, то наказание будет суровое.

 
 
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К каждому осужденному по «наркотической» статье будет индивидуальный подход.
 
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