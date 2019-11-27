|
Германия не приняла предложение России о моратории на РСМД в Европе
28.11.2019 17:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.
Летом Владимир Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" письмо об РСМД. В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение "заслуживающим доверия".
2 августа генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что России "для начала" следует остановить развертывание своих систем, уничтожить их и "соблюдать ДРСМД". Его слова стали реакцией на выход Москвы из соответствующего соглашения.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США прекратил свое действие второго августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)