Германия не приняла предложение России о моратории на РСМД в Европе

Источник материала: Ежедневник





Берлин не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Ранее его отклонил и Париж.

Летом Владимир Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" письмо об РСМД. В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение "заслуживающим доверия".

2 августа генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что России "для начала" следует остановить развертывание своих систем, уничтожить их и "соблюдать ДРСМД". Его слова стали реакцией на выход Москвы из соответствующего соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США прекратил свое действие второго августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений, передает ria.ru .