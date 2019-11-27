|
Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бишкеке белорусская сторона предложила принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Среди инициатив официального Минска – возобновление широкого диалога по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. На западной границе Беларуси растёт численность группировки НАТО, а милитаризация Европы ведёт к угрозе глобального военного противостояния.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кстати, лейтмотив этого заседания тут, в Бишкеке, был именно такой, что мы должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будет вместе реагировать на те или иные вещи. Есть «взрывы» локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, – это наша с Россией. В Центральной Азии – центральноазиатских (государств – прим. ред.) при поддержке России. Все зоны распределены, в зависимости от взрывов будем реагировать.
К дискуссии глав государств пригласили Госсекретаря Совета безопасности Беларуси – Станислава Зася. С 1 января 2020 года он займёт пост генерального секретаря ОДКБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бишкеке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)