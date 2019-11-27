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Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»
Источник материала: СТВ
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас есть структуры, у нас есть органы государственного управления. Должна работать система. И, конечно, каждый человек для себя должен определить – будет он оправдываться, будет говорить, что он белый и пушистый. Я считаю, что самое главное – то, что за твоими плечами десятки тысяч избирателей.
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Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира». Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство:...
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