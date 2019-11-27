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Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»

28.11.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Никакого отношения к политической культуре не имеет. Но мы должны ещё понимать, то это репетиция главных выборов, которые будут в следующем году. И очень многие информационные технологии, которые пробуют, в том числе, и грязь, ложь, очернение. Причём ложь такая, которая, вообще, не имеет отношения никакого к реальности – мы это видели просто! Разве политик может так себя вести? Человек, который называет себя политиком, кандидатом в депутаты. Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями! Это просто кошмар.

Но мы должны сейчас понимать и уметь защищать и власть, и народ, и государство, и чиновников, в том числе. Это наши чиновники. А мы иногда смотрим на это так: оскорбляют – мы там где-то хихикаем, смеёмся, улыбаемся, а реакция должна быть! Закон для всех один! Есть административный кодекс, есть уголовный кодекс, есть закон – все должны его соблюдать.

Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»

Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
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Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира». Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство:...
 
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