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Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»
Источник материала: СТВ
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира». Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство:...
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