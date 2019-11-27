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Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»

28.11.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Хотел бы, чтобы мы порассуждали о поведении маргиналов политических и о нашей реакции. На этих выборах мы столкнулись с массовым хамством в Интернете. Когда мы говорим о массовом использовании соцсетей, мне больше всего поразило, шокировало отвратительное хамство, которому не было границ. Когда люди врали, когда люди оскорбляли, когда люди употребляли блатную лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности.

Мы на это хамство, открытое хамство не оказались готовы достойно ответить. Политическая полемика – это нормально. Несовпадение точек зрения, если они есть, это нормально. Но когда под «полемикой» понимают прямую диффамацию и ложь, помещают фотографию и помещают слова, которые человек не говорил, когда человека оскорбляют, когда угрожают его семье, разве это можно называть, вообще, чем-то, кроме как уголовщиной? И разве это, вообще, имеет отношение к политической культуре?

Гайдукевич: «Разве политик может так себя вести? Как ты идёшь к людям? С ненавистью, с грязью, с оскорблениями!»

Лилия Ананич: «Политическая культура нашего общества, в целом, оказалась выше вбросов»

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
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Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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