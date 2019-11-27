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Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»
Источник материала: СТВ
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
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Марзалюк: «Шокировало отвратительное хамство: врали, оскорбляли, употребляли лагерную феню. И эти люди говорят о своей европейскости, толерантности»
Хамство в Интернете, возникшее во время избирательной кампании-2019, обсуждали в программе «В обстановке мира».
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