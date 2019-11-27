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Травмопункты отдохнут? Минск начали обрабатывать противогололедными реагентами
Источник материала: Партизан
Дорожные службы оперативно отреагировали на перепады температуры и уже проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров.
Как сообщил агентству «
— Мы просим горожан по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если все-таки нужно куда-то ехать – быть предельно осторожными за рулем. Также призываем автомобилистов отнестись с пониманием к противогололедной обработке и не мешать работе спецтехники, — добавил А. Дорохович.
На предстоящие ночь и утро в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана.
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Дорожные службы оперативно отреагировали на перепады температуры и уже проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров.
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