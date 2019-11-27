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Травмопункты отдохнут? Минск начали обрабатывать противогололедными реагентами

28.11.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дорожные службы оперативно отреагировали на перепады температуры и уже проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров.

Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, работы начали около часа назад и проводят поэтапно. В первую очередь обрабатывают магистральные улицы. Чтобы покрытия стали безопасными повсеместно, потребуется некоторое время.

— Мы просим горожан по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если все-таки нужно куда-то ехать – быть предельно осторожными за рулем. Также призываем автомобилистов отнестись с пониманием к противогололедной обработке и не мешать работе спецтехники, — добавил А. Дорохович.

На предстоящие ночь и утро в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана.
 
Теги: Минск
 
 
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Дорожные службы оперативно отреагировали на перепады температуры и уже проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров.
 
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