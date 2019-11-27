Травмопункты отдохнут? Минск начали обрабатывать противогололедными реагентами

Минск-Новости » заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, работы начали около часа назад и проводят поэтапно. В первую очередь обрабатывают магистральные улицы. Чтобы покрытия стали безопасными повсеместно, потребуется некоторое время. Как сообщил агентству «» заместитель председателя Мингорисполкомаработы начали около часа назад и проводят поэтапно. В первую очередь обрабатывают магистральные улицы. Чтобы покрытия стали безопасными повсеместно, потребуется некоторое время.





— Мы просим горожан по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если все-таки нужно куда-то ехать – быть предельно осторожными за рулем. Также призываем автомобилистов отнестись с пониманием к противогололедной обработке и не мешать работе спецтехники, — добавил А. Дорохович.





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