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Лидеры профсоюзов: Люди озлоблены, недовольство растет...

28.11.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя зарплата выросла с начала года больше чем на 14%, но недовольство среди работников предприятий не исчезло.

Лидеры профсоюзов: Люди озлоблены, недовольство растет...
По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в октябре составила 1123 рубля. То есть с начала года она выросла на 142 рубля или 14,4%. Как это отразилось на настроениях белорусов, и могут ли власти быть спокойны накануне президентских выборов?

Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов сказал «Белорусскому партизану», что ситуация для работников предприятий остается непростой. 

По его мнению, средняя зарплата не отражает реального положения дел. С одной стороны есть отрасли, где она действительно растет. 

«Но в то же время по нашей оценке два миллиона белорусов находится практически в состоянии нищеты. Сильно ситуация разнится на крупных предприятиях, поддерживаемых государством, и более мелких. 

На МАЗе и МТЗ зарплата стабилизирована на уровне более тысячи рублей: там многие получают и по Br1200, и по Br1300. А вот уже на Минском подшипниковом заводе средняя зарплата – Br950», – рассказал Александр Бухвостов.  

О том, что происходит на других предприятиях, можно судить по тому, что правительство озабочено тем, чтобы не осталось организаций со средней зарплатой в 400-500 рублей, отметил председатель Свободного профсоюза металлистов.

«Вряд ли вы встретите на предприятиях много людей, довольных своей зарплатой и организацией работы», – подытожил Александр Бухвостов.

Он констатировал: недовольство доходами среди работников никуда не исчезло. Влияет на это и ползучий рост цен.

«То, что недовольство не уменьшается, а, возможно, даже растет, было хорошо видно по явке избирателей на прошедших парламентских выборах – официальная явка, конечно, серьезно завышена. Думаю, если не будет кардинальных изменений, то недовольство будет даже нарастать. 

Считаю, руководство страны владеет информацией о реальном положении дел – ситуация достаточно серьезная. Люди озлоблены, и перед президентскими выборами властям нужно будет с этим что-то делать», – считает Александр Бухвостов. 

О том, как обстоит ситуация с настроениями людей в регионах, «Белорусскому партизану» рассказал председатель первички Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Белшина» Сергей Гурло.

«Бывает, на пересменке сядешь в курилке – подходят люди, зачитывают официальные цифры и смеются: кто такие суммы получает? Если наш Завод массовых шин (входит в ОАО «Белшина» - прим.) более-менее регулярно работает, но Завод сверхгабаритных шин время от времени простаивает. 

А есть в Бобруйске и такие предприятия, как Завод резинотехнических изделий (ОАО «Беларусьрезинотехника» - прим. ред.), – так люди оттуда вообще бегут. К нам один парень перевелся, мастером там работал, говорит, что завод почти стоит, зарплаты нет», – рассказал Сергей Гурло.

Он также привел в пример свою семью. Его супруга получает около 300 рублей. 

«Сын пришел из армии 4 мая. На работу в Бобруйске не устроиться. Один вариант – в милицию. Пришлось переезжать в Минск – там получает 600 рублей зарплаты. Конечно, не хватает. 

Как семьи с детьми выживают в Бобруйске с такими зарплатами, я не представляю. Наверное, подрабатывают, родители из деревни продуктами помогают – не знаю», – удивляется Сергей Гурло.

По его словам, в такой ситуации не просто большинство, а подавляющее большинство работников предприятий относится к власти негативно.
  
«Народ понял: пока эта власть – никакого просвета не будет. На парламентских выборах без всякой кампании по бойкоту со стороны оппозиции народ на выборы не пошел. 

На работе предлагали: отпустим на час-полтора раньше – только идите и проголосуйте. Почти все, с кем я работаю, отказались. Думаю, то же самое будет на президентских выборах. 

Но пока недовольство не выходит за рамки курилок и кухонь. Возьмут бутылочку, раздавят, обсудят, что не так в стране – на этом все. Выйти на улицу – значит, вообще без работы остаться», – констатировал председатель первички Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Белшина».
 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зарплата выросла с начала года больше чем на 14%, но недовольство среди работников предприятий не исчезло.
 
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