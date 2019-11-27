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Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса

28.11.2019 16:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
lg.com

В такое время важно, чтобы дома было чисто, уютно и просто приятно. Атмосферу уюта каждый создает себе сам, а вот в вопросах чистоты поможет хороший пылесос. Мы расскажем, что нужно учесть, чтобы выбрать пылесос, который подойдет вашей квартире и вашему образу жизни.

Размер квартиры

Если у вас дом или квартира с 3+ комнатами, то уборка всегда будет занимать много времени и сил. Облегчить задачу поможет мощный и мобильный пылесос, который не будет мешать вам проводами, массивным корпусом и шлангом. Беспроводной пылесос LG CordZero А9 справится с любой пылью и сором.

Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 

Сменные батареи позволяют убирать даже очень большие пространства. А удобная телескопическая труба помогает пылесосить в труднодоступных местах. Трансформируемая зарядная база без труда впишется в любой интерьер.

Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 

Стиль жизни

Если вы точно знаете, на что можете потратить время вместо уборки, то, возможно, вам просто не стоит ею заниматься. Тем, кто считает каждую минуту, пойдет робот-пылесос. Такие пылесосы самостоятельно поддерживают порядок в квартире и требуют минимум внимания с вашей стороны. В LG CordZero R9 установлена продвинутая система навигации, которая позволяет строить сложные маршруты, обходить препятствия, находить и убирать особенно грязные места. А благодаря функциям мониторинга и навигации, можно следить за обстановкой в доме, даже находясь в другой стране.

Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 
Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 
Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 
Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 

Приоритеты

Приоритеты в жизни бывают разные и их тоже нужно учитывать. Если у вас маленькие дети, то вам нужен всегда чистый пол без лишних хлопот – тут подойдет робот-пылесос. А если у вас сразу несколько домашних животных – тогда стоит присмотреться к наиболее мощному решению в линейке, такому как LG Kompressor. Его отличает эффективная система прессования пыли и высокая мощность всасывания. Как следствие – уборка с минимальными затратами времени.

Специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе пылесоса
 
 
 
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