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В Минске приговорили к сносу историческое здание в центре города

28.11.2019 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проектировщики и власти приговорили к сносу здание архитектуры конструктивизма 30-х годов на улице Свердлова в Минске. Это следует из вынесенного на общественное обсуждение проекта детальной планировки (ПДП) на этот квартал, сообщают в общественной инициативе «Горад для гараджан».

На общественное обсуждение вынесен ПДП в границах Свердлова — ул. Ульяновской — набережной Свислочи — железной дороги. Заказчик — Мингорисполком, исполнитель — «Минскградо». Там прописан и подземный тоннель, и благоустройство, и другие нормальные вещи. Но проблема в том, что, согласно этому ПДП, на месте здания на Свердлова, 23 (возле автосалона «Пежо») планируется построить многофункциональные объекты общественного назначения. Все бы ничего, если бы это сооружение не было одним из немногих сохранившихся в Минске конструктивистских зданий 30-х годов, которому, правда, не присвоен статус историко-культурного памятника.


Специалист научно-проектного центра «Рестабилис» Роман Забелло говорит, что административное здание большого гаражного комплекса, который до войны обслуживал правительство БССР, и сейчас сохранился в хорошем состоянии и почти в первоначальном виде.


— Ён важны для гісторыі архітэктуры горада нароўні з Фабрыкай-кухняй, былой Нацыянальнай бібліятэкай і абсерваторыяй. Таксама вартасць уяўляе захаваўшаяся ў выдатным стане, дэкараваная вазамі і шарамі, вялікай працягласці паваенная агароджа тэрыторыі. Фармальна ў зносе парушэнняў закону няма (будынак і агароджа не маюць ахоўнага статусу). Але пры больш уважлівым і прафесійным падыходзе да аналізу гістарычнай вартасці тэрыторыі можна было як захаваць каштоўныя аб’екты, так і выкарыстаць іх на карысць горада. У адваротным выпадку атрымлаваем абязлічванне горада са стратай адметных аб’ектаў, — говорит эксперт.

Но приговор к сносу еще не значит снос, ведь даже приговоры часто пересматриваются. Сохраниться ли здание, зависит только от горожан.

Общественное обсуждение продлится до 26 декабря. Свои замечания можно оставлять с 2 по 26 декабря в администрации Ленинского района Минска (улица Маяковского, 83, пн-пт. 8.00 — 20.00) или направлять на почтовый адрес (инд.: 220 006, Минск, улица Маяковского, 83, каб. 202, каб. 204, тел./факс: 223 81 41, тел.: 223 36 70), или по электронному адресу: len. stroi@minsk.gov.by

Презентация градостроительного проекта пройдет 4 декабря, в 17.30, в актовом зале администрации.

 
Теги: Минск
 
 
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