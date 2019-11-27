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Минфин Беларуси установил процентную ставку по депозитам семейного капитала

28.11.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 ноября опубликовано соответствующее постановление.

Минфин Беларуси установил процентную ставку по депозитам семейного капитала

На средства в размере 10 тысяч долларов, которые предоставляются семьям при рождении третьего и последующих детей и размещаются на банковский вклад, проценты будут начисляться по ставке LIBOR для депозитов на срок до одного года в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года. То есть примерно 2,11 % годовых. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.

Больше новостей экономики за 28 ноября читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Министерство финансов установило процентную ставку по депозитам семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 ноября...
 
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