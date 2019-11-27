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Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте

28.11.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ставший уже известным и узнаваемым выставочный бренд Madе in Belarus собрал отечественные компании на крупной международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в столице Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте

В национальном павильоне, который занимает центральное место у главного входа, представлена продукция целого ряда предприятий – производителей сельскохозяйственной техники, продуктов питания и напитков. Некоторые из них уже успешно сотрудничают с местным бизнесом, остальные рассчитывают наладить связи в ходе участия в форуме.

Еще до начала его работы участники экспозиции посетили производственные предприятия и торговые сети Узбекистана.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Ставший уже известным и узнаваемым выставочный бренд Madе in Belarus собрал отечественные компании на крупной международной выставке сельского...
 
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