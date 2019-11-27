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Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ставший уже известным и узнаваемым выставочный бренд Madе in Belarus собрал отечественные компании на крупной международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в столице Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В национальном павильоне, который занимает центральное место у главного входа, представлена продукция целого ряда предприятий – производителей сельскохозяйственной техники, продуктов питания и напитков. Некоторые из них уже успешно сотрудничают с местным бизнесом, остальные рассчитывают наладить связи в ходе участия в форуме.
Еще до начала его работы участники экспозиции посетили производственные предприятия и торговые сети Узбекистана.
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Какую продукцию Беларусь представила на выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Ташкенте
Новости Беларуси. Ставший уже известным и узнаваемым выставочный бренд Madе in Belarus собрал отечественные компании на крупной международной выставке сельского...
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