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Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты

28.11.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты. Для этого финансовая структура готова выделить около 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты

Предполагается, что проект будет представлен весной-летом 2020 года. В нем будет предусмотрена модернизация с особым акцентом на науку, инженерные дисциплины, физику и химию. Также будет оказана поддержка нашей стране в разработке обучающих программ и в создании системы обеспечения качества обучения, соответствующего стандартам и принципам Болонской системы.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Всемирный банк поможет Беларуси модернизировать университеты. Для этого финансовая структура готова выделить около 100 миллионов долларов,...
 
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