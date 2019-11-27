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Лилия Ананич: «Наблюдатели наблюдают, а караван идёт»

28.11.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».

Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но высокомерие глубоко сидит в них»

Олег Гайдукевич: «Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мы – европейское государство»

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Наблюдатели наблюдают, а караван идёт. Мне кажется, те кандидаты в депутаты, которые серьёзно работали, серьёзно относились к своим агитационным мероприятиям... Я провела 100 встреч. Я не успевала следить, кто наблюдает, кто противодействует, хотя это, конечно, составная часть твоей предвыборной агитационной кампании, когда ты всё знаешь. И ты вооружён, и идёшь к людям, и понимаешь, где стрелы тебя могут настигнуть. Но люди однозначно интересовались совсем другим. Людей, избирателей большинство, я уверена, интересовали простые, конкретные вопросы. Конкретный человек шел на встречу, чтобы увидеть своего кандидата, чтобы задать свои вопросы, чтобы ещё раз убедиться, как он будет идти на выборы, сформировав свою точку зрения в пользу того или иного кандидата.

Наблюдатели спросили у меня: «У Вас мало конкурентов». Но я что, должна была их сама себе привести? Кто пришёл, тот пришёл.

Но самое главное, подчёркиваю, – люди проголосовали за развитие социального курса нашей страны, поддержали власть, поддержали программы, которые предлагали кандидаты, реально работающие в том или ином секторе экономики, политики, культуры. Люди хотят улучшения жизни, у них высокие запросы. Но люди понимают, что мы сами вместе должны делать свою жизнь. 

Гайдукевич высказался об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Они живут стереотипами середины 90-ых-начала 2000-ых годов»

Марзалюк: «Я имел опыт общения с БДИПЧ ОБСЕ на прошлых выборах. Неприятно впечатлил, мне устроили форменный допрос»

Лилия Ананич: «Наблюдатели наблюдают, а караван идёт»

Люди в материале: Лилия Ананич
 
 
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Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира». Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно...
 
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