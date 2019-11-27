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Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

28.11.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть больше месяца до Нового года, а подготовка к нему уже началась по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксклюзив к празднику готовит Гродненский лесхоз – там вырастили на продажу уникальные сербские ели.

Ветки у них гуще, чем у традиционной хвои, за счет чего дерево выглядит особенно пышным. Да и в целом ассортимент в 2019 году на любой вкус: ели и сосны, зеленые и голубые, срубленные или в кадках и даже высотой больше 5 метров.

Аромат зимних праздников в репортаже Галины Буро.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

У нас уже три года искусственная елочка. Хотелось бы, наверное, живую, но мы ставим живые из елочки букеты.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Живую. Праздник, новогоднее настроение, запах елки.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Я сколько живу, столько и ставлю. Вот скоро 60 лет – и живая елочка у меня все время.

Живая или искусственная – спор давний. Однако в последние годы выбор в пользу натуральности. В курсе трендов и в лесхозах. Только в Гродненском отвели больше десятка плантаций исключительно под новогодние деревья. И даже подготовили новинку – впервые вырастили уникальную сербскую ель.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Галина Буро, корреспондент:
Это довольно редкий вид деревьев, который растет в небольшом районе Сербии на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Отличается плотной шарообразной формой, как говорят, веточка в веточку. Такая ель станет настоящим эксклюзивом в доме на Новый год. 

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Семена лесхозу подарили 4 года назад. Высадили в качестве эксперимента, подросшие саженцы восхитили даже самих работников. А уже в 2019 году впервые небольшую часть пышных красавиц выставят на продажу: в кадках, исключительно под заказ. Цена на эксклюзив соответствующая – 50 рублей.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Людмила Лигер, инженер Гродненского лесхоза:
Я думаю, что спрос будет очень большой. Потому что в последнее время люди хотят что-то оригинальное, что-то такое нестандартное.

Если говорить о спросе, то он в последние годы растет на сосны. Например, этим 9 месяцев от роду. За малышами особый уход.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

С рамповым поливом, с климат-контролем. Вода самостоятельно включается, поливается в определенное время.

Закладку плантаций ведут ежегодно. Вот классика – ель европейская, а здесь – для гурманов – декоративная голубая. Полюбились населению и ели в кадках – весной их можно высадить, например, на даче. На продажу выбирают самых стройных.

Вопреки распространенному мнению, живая ель гораздо экологичнее пластиковой: с ароматом хвои, а не химии. При этом ущерба природе нет от слова совсем.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Алексей Григас, главный лесничий Гродненского лесхоза:
Надо понимать, что данные ели не уничтожаются из каких-то мест, особо охраняемых либо природных территорий. Это специально заложенные плантации, так называемые плантации новогодних елей, которые были созданы именно для этих целей.

А вот и первая партия новогодних красавиц под рубку – заказ аж на 300 штук! Именно столько понадобится для центральной елки Гродно.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

И если в областных центрах пока только приступают к монтажу, то в столице главная елка страны уже нарядилась в декор: сотни снежинок и разноцветных шаров. 30-метровая ель во всей красе засияет 14 декабря. Специалисты обещают: в этом году они вновь удивят жителей и гостей пиксельной гирляндой с новой картинкой.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Минск больше облагораживается и создает атмосферу Рождества, Нового года, потому что на самом деле это людям просто необходимо.

Елочные базары по всей стране заработают 21 декабря. И вплоть до вечера 31 декабря лесхозы будут в режиме нон-стоп: рубить – продавать. Цены на деревья зависят от высоты – от 11 до 60 рублей. А вот штраф за незаконную вырубку может потянуть и на 1000 рублей. Тут уж каждый сам Дед Мороз своего счастья.

Сербские ели вырастили в Гродно к Новому году. Чем они отличаются от обычных и где их купить

Люди в материале: Галина Буро, Людмила Лигер, Алексей Григас
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чуть больше месяца до Нового года, а подготовка к нему уже началась по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксклюзив к...
 
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