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В Могилеве из-за «коротнувшего» светильника эвакуировали 500 школьников

28.11.2019 17:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве из-за «коротнувшего» светильника эвакуировали 500 школьников
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, чрезвычайное происшествие произошло около 10 часов утра 28 ноября в средней школе Могилева. Спасателям поступило сообщение об автоматической сработке сигнализации и запахе дыма в здании.

В Могилеве из-за «коротнувшего» светильника эвакуировали 500 школьников В Минске из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 150 человек

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что сработка сигнализации произошла из-за короткого замыкания в потолочном электрическом светильнике в одном из кабинетов на втором этаже здания. К счастью, это не повлекло масштабного пожара и задымления.

Тем не менее, из здания пришлось эвакуировать 559 человек, в том числе 497 школьников. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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