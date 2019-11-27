В Могилеве из-за «коротнувшего» светильника эвакуировали 500 школьников

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, чрезвычайное происшествие произошло около 10 часов утра 28 ноября в средней школе Могилева. Спасателям поступило сообщение об автоматической сработке сигнализации и запахе дыма в здании.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что сработка сигнализации произошла из-за короткого замыкания в потолочном электрическом светильнике в одном из кабинетов на втором этаже здания. К счастью, это не повлекло масштабного пожара и задымления.

Тем не менее, из здания пришлось эвакуировать 559 человек, в том числе 497 школьников. В результате инцидента никто из людей не пострадал.