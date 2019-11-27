Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА занимает 87-е место

Источник материала: Аргументы и факты

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных. Белорусы потеряли одну позицию и сейчас занимают 87-е место. За прошедший месяц наша команда проиграла два матча на выезде – немцам в отборочном турнире Евро-2020 и соперникам из Черногории в товарищеской встрече.

В тройку лидеров вошли сборные Бельгии, Франции и Бразилии. Наши географические соседи расположились на следующих позициях: Польша занимает 19-е место, Украина – 24-е, Россия – 38-е, Литва – 131-е, Латвия – 137-е.

Наши соперники по полуфиналу Лиги наций грузины сейчас занимают 91-е место. Потенциальные соперники по финалу турнира Северная Македония на 68-м месте, команда Косово – на 115-м.

Следующий рейтинг ФИФА опубликует 19 декабря.