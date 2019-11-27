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В Беларусь привезли первые кроссоверы BMW X6

28.11.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларусь привезли первые автомобили третьего поколения BMW X6. До конца года квоты строго лимитированы и уже распроданы, однако в следующем году модели пророчат лидирующие позиции в национальном премиум-сегменте.


Первая партия BMW X6 уже прибыла в Минск. Автомобиль представлен в шоуруме автоцентра «АВТОИДЕЯ» и доступен для тест-драйва. В Беларуси внедорожник стоит от 68 451 евро.


«Третье поколение BMW X6 — одна из самых ожидаемых новинок от баварского бренда. В Беларуси любят быстрые кроссоверы средних размеров, и к этой модели есть большой интерес. Квоты до конца года распроданы. Как ожидается, новинка станет одной из самых популярных в своем классе. Автомобиль вышел по-настоящему мощным, комфортным и технологичным», — поясняют в автоцентре «АВТОИДЕЯ».


BMW X6 представлен четырьмя модификациями — все они доступны для заказа. Ключевой стала BMW X6 xDrive30d, которая включает 3-литровый дизельный мотор на 265 л.с. В качестве альтернативы — бензиновый X6 xDrive 40i с 340-сильным двигателем. Среди «заряженных» версий — X6 M50d с дизельным агрегатом мощностью 400 л.с. Топовым вышел бензиновый X6 M50i с 4,4-литровым мотором на 530 «лошадей».


Кроссовер прибавил в габаритах и прирос в колесной базе. В результате силуэт машины стал более динамичным и вытянутым, а центр тяжести сдвинулся вниз. Также появилась интересная «фишка» BMW Iconic Glow — фирменные ноздри с подсветкой. К тому же автомобиль обладает полностью пневматической подвеской и полноуправляемым шасси.


В Беларуси доступны два варианта исполнения линий отделки xLine и M-sport пакет, стильные 22-дюймовые диски и лазерные фары. Для декора салона использовано стекло Swarovski. Интересная деталь: в Минск приехал автомобиль в новом для модели цвете — голубом с легкой дымкой (Riverside Blue). Говорят, что это цвет будущего.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца года квоты строго лимитированы и уже распроданы, однако в следующем году модели пророчат лидирующие позиции в национальном премиум-сегменте.
 
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