В Бресте напротив ЦМТ построят здание «Белгазпромбанка»

Источник материала: Tut.by

В начале декабря в Бресте рядом с жилой застройкой напротив ЦМТ начнут строить новое офисное здание Брестской областной дирекции Белгазпромбанка, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Трехэтажное здание будет оборудовано панорамным лифтом и зоной для VIP-клиентов с отдельным входом. В здании банка, помимо кабинетов, также расположится лобби-бар.

На территории вокруг здания появятся фонтан и зеленая зона.

Тендер на строительство выиграло ОАО «Полесьежилстрой». По планам, офис возведут за год.

Жильцов старого дома, который пришлось снести для возведения объекта, отселил Белгазпромбанк, который выступил инвестором и заказчиком строительства.







