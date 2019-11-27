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В Бресте напротив ЦМТ построят здание «Белгазпромбанка»

28.11.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале декабря в Бресте рядом с жилой застройкой напротив ЦМТ начнут строить новое офисное здание Брестской областной дирекции Белгазпромбанка, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Трехэтажное здание будет оборудовано панорамным лифтом и зоной для VIP-клиентов с отдельным входом. В здании банка, помимо кабинетов, также расположится лобби-бар.

На территории вокруг здания появятся фонтан и зеленая зона.

Тендер на строительство выиграло ОАО «Полесьежилстрой». По планам, офис возведут за год.

Жильцов старого дома, который пришлось снести для возведения объекта, отселил Белгазпромбанк, который выступил инвестором и заказчиком строительства.




 
Теги: Брест
 
 
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