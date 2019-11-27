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Автоматизация снизит потери ресторана - рассказываем, как

28.11.2019 18:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Автоматизация снизит потери ресторана - рассказываем, как
АиФ

 И касается это не только ресторана или кафе. Отношения коллектива и руководства не должны уходить в противостояние, и автоматизация части рабочих моментов — это как раз то, что позволит деликатно решить часть проблем.

Даже очень лояльный персонал время от времени может делать «ошибки» в свою пользу. Взять, к примеру, бармена, который, не доливает клиентам алкоголя или выдает дешёвый алкоголь за дорогой, а разницу забирает себе, если оплата проводилась наличными. В итоге возникает потребность в бар-менеджере, который будет использовать разные системы учета и ежедневно снимать остатки бара.

Когда у персонала разграничены зоны ответственности, это дает меньше возможностей для преднамеренного обмана. Например, использование компьютерных программ дает возможность официанту открыть счет, но закрывать его будет кассир, а сдавать смену — менеджер.

Самые неприятные ситуации возникают при сговоре персонала разного уровня от официантов до управляющего. Потери могут происходить на всех этапах от приёмки товаров до обвеса посетителей. Уже на первом этапе автоматизация сильно облегчает жизнь: приходящие на склад ресторана товары имеют штрих-код, который позволяет осуществлять учет с помощью программы, а не шеф-повара или кладовщика. Компьютерный учет дополняют регулярной инвентаризацией (и проверками с эффектом внезапности). При этом лояльность персонала, подкрепленная хорошей заработной платой и возможностью карьерного роста, является лучшей профилактикой хищений.

Учет и контроль для оптимизации расходов — не единственная задача автоматизации. Как отмечают создатели программы POS Sector для автоматизации кафе в Украине (и остальных заведений общепита), система автоматизации также преследует задачи по улучшению сервиса, по повышению лояльности клиентов. Данные инструменты позволяют в режиме реального времени контролировать работу кафе/ресторана и планировать ее на ближайшую перспективу.

Например, кроме классических инструментов (кассовое место, складской учет, отчеты и аналитика, программы лояльности) есть приложение «Мобильный официант», которое работает совместно с основной программой Pos Sector. Оно позволяет официантам через смартфон сразу передавать заказ на кухню и в бар (и получать уведомление о готовности), что сокращает время ожидания. Вместе с «Мобильным официантом» работает другое приложение — «Кухонный монитор». С его помощью повар получает заказы (с пожеланиями клиентов), видит их очерёдность. Приложение может работать с POS-терминалом.

*на правах рекламы.

 
 
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Успех и доходность ресторана как сложного механизма зависят от слаженной работы всех элементов системы, и роль коллектива в данном вопросе велика. Но именно...
 
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