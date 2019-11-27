В Марьиной Горке погиб рабочий, на которого упали рулоны с гидроизоляцией

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел в Марьиной Горке 27 ноября. На строительстве плавательного бассейна при разгрузке из автомобиля башенным краном рулонов с гидроизоляцией на поддонах произошло разрушение упаковки.

Минске В от упавшей с 11-го этажа деревянной балки погиб строитель

В результате рулоны упали на 52-летнего электромонтера. Спасти мужчину не удалось, передает МЧС.

По предварительной информации, в момент происшествия кран находился в технически исправном состоянии. Одна из предполагаемых причин несчастного случая – нарушение правил техники безопасности погибшим. По данному факту проводится расследование.