Церковь, магазин или дом? Что постоят рядом с детским садом в микрорайоне «Чехова»

Источник материала: Слуцк Город





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В нашей группе Вконтакте случчанин спросил, что будет построено неподалёку от храма по улице Магстральной. Варианты в комментариях были самые разные: ещё одна церковь, магазин, парковка.

Для чего расчищается площадка, ответил заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству Николай Пенязь.

— Минская фирма купила с аукциона участок земли, который ближе к детскому саду, для строительства жилого дома коммерческого использования, — сказал чиновник.

Таким образом, в микрорайоне «Чехова» появится арендный дом. О строительстве третьего в Слуцке дома коммерческого использования УКС Слуцкого района информировал на сайте госзакупок - он будет расположен неподалёку от территории центральной больницы на 1-м пер. Чайковского.

На вопрос о том, что рядом с храмом Паисия Святогорца планируется построить ещё одно здание религиозного значения, Николай Пенязь ответил: нынешнее строительство не касается территории Слуцкой епархии.

Ранее сообщалось , что православный комплекс на улице Магистральная будет состоять из храма Паисия Святогорца, который уже построен, и величественного кафедрального собора Николая Чудотворца. Сайт «Наследие Слуцкого края» в апреле этого года приводил слова епископа Слуцкого и Солигорского Антония: «В городе Слуцке планируется возведение кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца – если точнее, то восстановление главного слуцкого храма, взорванного в 1934 году».

На сайте Слуцкой епахрии православный комплекс так и называется - Приход кафедрального собора святителя Николая Чудотворца и храм преподобного Паисия Святогорца. Планировалось, что в архитектурном ансамбле будущий собор займёт центральное место, а рядом с ним расположится мужской монастырь.





Фото: Наследие Слуцкого края

Однако до сих пор официально не сообщалось, будет ли собор строиться по улице Магистральной или для него всё-таки нашли место в центральной части города.

Slutsk-Gorod.by