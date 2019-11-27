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Церковь, магазин или дом? Что постоят рядом с детским садом в микрорайоне «Чехова»
28.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
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Для чего расчищается площадка, ответил заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству Николай Пенязь.
— Минская фирма купила с аукциона участок земли, который ближе к детскому саду, для строительства жилого дома коммерческого использования, — сказал чиновник.
Таким образом, в микрорайоне «Чехова» появится арендный дом. О строительстве третьего в Слуцке дома коммерческого использования УКС Слуцкого района
На вопрос о том, что рядом с храмом Паисия Святогорца планируется построить ещё одно здание религиозного значения, Николай Пенязь ответил: нынешнее строительство не касается территории Слуцкой епархии.
Ранее
На
Однако до сих пор официально не сообщалось, будет ли собор строиться по улице Магистральной или для него всё-таки нашли место в центральной части города.
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В нашей группе Вконтакте случчанин спросил, что будет построено неподалёку от храма по улице Магстральной. Варианты в комментариях были самые разные: ещё одна...
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