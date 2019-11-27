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Слуцкий краеведческий музей планируется открыть в начале 2020 года

28.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий краеведческий музей планируется открыть после реконструкции в начале 2020 года, а в течение месяца экскурсии для случчан будут проводить бесплатно. Об этом «Слуцкому краю» сообщила директор учреждения Наталья Серик.

Сегодня здесь завершено оформление экспозиции «Природа края», которая кардинально отличается от прежней оригинальным дизайном и новыми экспонатами-чучелами животных.

В числе новых или отреставрированных экспонатов норка, лисица, барсук, рысь, выдра, ласка, глухарь, цапля и не только - всего более 60 экспонатов. Также в зале установили большой телевизор, где будут демонстрировать видеоматериалы по теме экскурсий. На ее оборудование, а также фойе музея израсходована значительная сумма, в том числе средства, заработанные случчанами на субботниках, и грант Миноблисполкома на 22 тысячи рублей.

Что ещё нового будет в музее:

  • Экскурсии для детей в игровых формах
  • Мягкие подушки на полу для просмотра видеоматериалов
  • Инфокиоск с информацией о выставочных залах и экспонатах

Директор учреждения поделилась, что запланировано оборудование других экспозиций музе: Слуцкое княжество, экспозиция Слуцких поясов; «На перекрестке веков» (конец XIX - начало XX века, материалы и экспонаты с использованием фотографий Самира Юхнина); «Война. Трагедия. Память» (материалы и экспонаты о войне 1812 года, Вторую мировую, Афганскую войну и не только), «Знаменитые земляки» и экспозиция на космическую тему. 

Бывшее здание дворянского собрания конца XVIII в. начали реконструировать в 2016 году. Наталья Серик напомнила, что за время реконструкции был выполнен ремонт здания, кровли, залов, помещений музея, в том числе подвальных, систем отопления, водоснабжения, вентиляции, гидроизоляции, другие работы.

 
 
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Слуцкий краеведческий музей планируется открыть после реконструкции в начале 2020 года, а в течение месяца экскурсии для случчан будут проводить бесплатно.
 
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