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Слуцкий краеведческий музей планируется открыть в начале 2020 года
28.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий краеведческий музей планируется открыть после реконструкции в начале 2020 года, а в течение месяца экскурсии для случчан будут проводить бесплатно. Об этом «Слуцкому краю»
Сегодня здесь завершено оформление экспозиции «Природа края», которая кардинально отличается от прежней оригинальным дизайном и новыми экспонатами-чучелами животных.
В числе новых или отреставрированных экспонатов норка, лисица, барсук, рысь, выдра, ласка, глухарь, цапля и не только - всего более 60 экспонатов. Также в зале установили большой телевизор, где будут демонстрировать видеоматериалы по теме экскурсий. На ее оборудование, а также фойе музея израсходована значительная сумма, в том числе средства, заработанные случчанами на субботниках, и грант Миноблисполкома на 22 тысячи рублей.
Что ещё нового будет в музее:
Директор учреждения поделилась, что запланировано оборудование других экспозиций музе: Слуцкое княжество, экспозиция Слуцких поясов; «На перекрестке веков» (конец XIX - начало XX века, материалы и экспонаты с использованием фотографий Самира Юхнина); «Война. Трагедия. Память» (материалы и экспонаты о войне 1812 года, Вторую мировую, Афганскую войну и не только), «Знаменитые земляки» и экспозиция на космическую тему.
Бывшее здание дворянского собрания конца XVIII в. начали реконструировать в 2016 году. Наталья Серик напомнила, что за время реконструкции был выполнен ремонт здания, кровли, залов, помещений музея, в том числе подвальных, систем отопления, водоснабжения, вентиляции, гидроизоляции, другие работы.
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Слуцкий краеведческий музей планируется открыть после реконструкции в начале 2020 года, а в течение месяца экскурсии для случчан будут проводить бесплатно.
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